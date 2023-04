HighCo : peu de réaction aux comptes

(Boursier.com) — Comme attendu, HighCo a enregistré une légère croissance d'activité au 1er trimestre 2023, et affiche une progression de sa marge brute de +0,5% à 18,90 millions d'euros (18,8 ME à même date en 2022).

En France, la marge brute au 1er trimestre 2023 s'est affichée en croissance de +1% à 16,30 ME, et représente 86,3% de la marge brute du Groupe. A l'International, les activités sont en repli de -2,3% au 1er trimestre 2023, à 2,59 ME et représentent 13,7% de la marge brute du Groupe. La part du Digital dans les activités internationales progresse légèrement et représente 59,5% de la marge brute sur le trimestre.

Guidances 2023 confirmées

Les performances publiées au 1er trimestre et la légère croissance d'activité attendue au 2e trimestre (comparable à celle du T1) permettent au Groupe de confirmer ses guidances 2023 :

- une marge brute stable (MB 2022 : 77,16 ME) ;

- une marge opérationnelle (RAO / MB) de l'ordre de 21% (marge opérationnelle 2022 : 21%).

L'assemblée générale se tiendra le lundi 15 mai à 10h30 au siège social à Aix-en-Provence. Il y sera notamment proposé la distribution d'un dividende en forte hausse à 0,40 euro par action au titre de l'exercice 2022, dont la mise en paiement sera effectuée le 26 mai. La date de détachement du coupon est prévue le 24 mai.

Portzamparc parle d'un T1 "sans surprise", l'activité et les résultats s'annonçant globalement stables cette année... "Notre recommandation 'Acheter' est motivée par l'important retour aux actionnaires (40 cts de dividende, soit rendement spot de 8% + rachats d'actions) et l'espoir que les nouvelles offres participent à retrouver la croissance à partir de 2024" conclut l'analyste qui vise un cours de 5,80 euros.