HighCo : Marge Brute T3

HighCo : Marge Brute T3









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec une baisse au T3 2020 limitée à -2,1%, le Groupe HighCo affiche un niveau d'activité meilleur qu'attendu (T1 2020 : -10,3% ; T2 2020 : -21,6%) et atteint une marge brute trimestrielle de 21,83 ME.

Le Digital affiche de bonnes performances avec une croissance de 1,1% PCC notamment grâce au "Drive". La part du Digital dans les activités du Groupe poursuit sa progression pour atteindre 58,0% sur le trimestre (56,2% publié au T3 2019).

Ainsi, sur les 9 premiers mois de l'exercice, les activités de HighCo s'affichent en retrait de -11,7% avec une marge brute de 62,24 ME. A fin septembre 2020, la part du Digital dans les activités du Groupe représente 58,8% (55,3% publié à fin septembre 2019).

France : baisse moins forte qu'attendue

En repli de -4,2% à 16,21 ME, la France affiche une marge brute meilleure qu'attendue au T3 2020 ; les effets de la crise sur l'activité étant compensés par les bonnes performances des activités digitales (+2,8% au T3 2020). Sur les 9 premiers mois de l'exercice, la baisse d'activité s'affiche ainsi à -11,4%, la France représentant sur la période 75,8% de la marge brute du Groupe.

International : croissance au T3

Avec une marge brute de 5,62 ME, l'International s'affiche en croissance de 4,7% au T3 2020. Au Benelux, après un T1 stable, bénéficiant de mesures strictes de confinement plus tardives, un T2 en très fort repli (-39,2%), avec des activités in-store fortement impactées, les activités sont en croissance de 5,8% au T3 suite à un rebond technique en juillet.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, les activités à l'International sont en repli de 12,5% à 15,09 ME et représentent 24,2% de la marge brute du Groupe.

Accélérer la digitalisation de la promotion

L'épisode sanitaire et économique de COVID-19 a bouleversé le commerce et fortement accentué les mutations digitales en cours.

Afin d'accompagner ses clients face à ces enjeux majeurs et de créer les relais de croissance de demain, HighCo accélère sa politique d'innovation notamment à travers son start-up studio HighCo Venturi.

Le Groupe se focalise en priorité sur la digitalisation des deux principaux dispositifs promotionnels, le coupon de réduction et le prospectus :

s'agissant du coupon de réduction, dont l'émission et le traitement sont encore très largement physiques, l'objectif est de dématérialiser l'émission et l'acquisition (sites e-commerce, mobile, Wallet), ainsi que le traitement, notamment avec des solutions de connexion aux systèmes de caisse des distributeurs ;

s'agissant du prospectus qui, avec un milliard d'euros d'investissement annuel estimé en France par HighCo représente un enjeu de taille pour les acteurs du commerce, l'objectif est de proposer une alternative 100% digitale au prospectus papier.

CASH A FIN SEPTEMBRE

A fin septembre 2020, hors PGE et ressource nette en fonds de roulement, le cash brut estimé est de l'ordre de 11 ME contre 13,02 ME au 30 juin 2020 (10,56 ME au 31 décembre 2019) et le cash net est de l'ordre de 6 ME contre 8,01 ME au 30 juin 2020. La variation par rapport au 30 juin 2020 provient principalement des paiements en juillet/août des charges sociales qui avaient été reportés.

Compte tenu d'un RAO positif au T3, de l'absence de paiement de dividende et du maintien de la suspension du programme de rachats d'actions, le PGE (Prêt Garanti par l'Etat) de 30 ME n'a pas été utilisé à date.

GUIDANCES PRECISEES

Grâce à une résistance des activités meilleure que prévue et à une bonne maîtrise des coûts au T3 2020, le Groupe précise ses guidances comme suit :

repli de la marge brute au S2 2020 compris entre -5% et -7% (S1 2020 : -16,1%) ;

marge opérationnelle ajustée 2020 (RAO ajusté / MB) rehaussée de supérieure à 10% à supérieure à 12% (marge opérationnelle ajustée 2019 : 18,5%).