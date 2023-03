HighCo : le résultat net ajusté croît de 5,4% en 2022

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2022, les activités du Groupe HighCo s'affichent en légère progression de +0,8% à 77,16 millions d'euros.

La croissance d'activité alliée à la bonne maîtrise des coûts permet d'afficher un RAO 2022 de 16,22 ME, en progression de +4,4%.

La marge opérationnelle 2022 (RAO/ MB) progresse de 70 points de base par rapport à 2021 (20,3%) pour s'afficher à un niveau élevé de 21%.

Après charges de restructuration de 1,07 ME en 2022 (1,07 ME en 2021), le résultat opérationnel courant s'établit à 15,15 ME, en légère hausse de +2,2% (14,82 ME en 2021).

Le résultat opérationnel 2022 ressort en baisse à 7,76 ME compte tenu d'une autre charge opérationnelle de 7,36 ME liée à la dépréciation des écarts d'acquisition (goodwill) affectés à la Belgique. Cette dépréciation n'a aucun impact ni sur le cash-flow du Groupe, ni sur l'excédent net de trésorerie.

Le RNPG ajusté est en hausse de +5,4% à 9,18 ME (8,71 ME en 2021), pour un RNPG publié en fort repli à 1,79 ME (11,19 ME en 2021) impacté par la dépréciation du 'goodwill' belge.

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA ajusté de 0,45 euro, en progression de +7,2% par rapport à 2021 (0,42 euro par action).

Situation financière solide

La capacité d'autofinancement s'élève à 15,85 ME, en repli de -2,64 ME par rapport au 31 décembre 2021. Hors impact de la norme IFRS 16 (Contrats de location), la capacité d'autofinancement s'élève à 12,66 ME, en baisse de -2,67 ME par rapport au 31 décembre 2021.

Le cash net (excédent net de trésorerie) au 31 décembre 2022 s'établit à 70 ME, en baisse de -3,71 ME par rapport au 31 décembre 2021. Hors ressource nette en fonds de roulement (50,95 ME au 31 décembre 2022), le cash net s'affiche à un niveau élevé de 19,05 ME, en hausse de +1,13 ME par rapport au 31 décembre 2021.

En 2022, deux tendances majeures ont impacté le marché de la grande consommation : le retour de l'inflation, la limitation de l'utilisation du papier et la réduction progressive du prospectus par les enseignes de distribution alimentaire.

Retour à l'actionnaire

Avec ces solides performances financières, il sera proposé à la prochaine Assemblée générale du 15 mai 2023, un dividende de 0,40 euro par action, en progression de +25% (0,32 euro par action versé en 2022 au titre de 2021). La mise en paiement sera effectuée le 26 mai (détachement du coupon le 24 mai).

Le Directoire entend par ailleurs poursuivre son programme de rachat d'actions. Le montant sera supérieur à 1,5 ME en 2023 (1,68 ME en 2022).

Guidances 2023

En 2023, HighCo entend renforcer ses engagements RSE en menant une réflexion sur sa stratégie, en réalisant un bilan carbone afin de définir une trajectoire de décarbonation et en poursuivant ses actions pour accroître l'engagement des collaborateurs.

HighCo anticipe pour l'année 2023 :

- une marge brute stable (MB 2022 : 77,16 ME) ;

- une marge opérationnelle (RAO / MB) de l'ordre de 21% (marge opérationnelle 2022 : 21,0%).

Les ressources financières du Groupe seront allouées :

- à la poursuite des projets lancés par la start-up studio HighCo Venturi (investissements en OPEX compris entre 1,0 ME et 2,0 ME) ;

- au CAPEX qui sera compris entre 1 ME et 2 ME (1,16 ME en 2022) ;

- au retour à l'actionnaire ;

- à l'accélération sur la stratégie RSE.