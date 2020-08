HighCo : le BNPA recule de 37% au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, la marge brute de HighCo s'élève à 40,42 millions d'euros, en repli de -16,1% à données publiées et à périmètre et change comparables (PCC). La baisse d'activité est moins forte qu'attendu grâce au rebond lié au déconfinement en juin (+2,7% PCC).

Le Digital confirme sa meilleure résistance et affiche une baisse limitée à 9,4% PCC. La part du Digital dans les activités du Groupe progresse fortement pour atteindre 59,3% sur le semestre (54,8% publié au 1er semestre 2019).

En France, grâce à un rebond d'activité au mois de juin de +7%, la baisse d'activité a été limitée au 1er semestre 2020 à -14,8% PCC à 30,95 ME, soit 76,6% de la marge brute du groupe. Le Digital a bien résisté (-6,9% PCC) et sa part atteint 67,4% au 1er semestre 2020. L'International, après un 1er trimestre stable, est en forte baisse de -20,3% PCC au 1er semestre 2020 à 9,47 ME, avec le Benelux qui affiche un repli de -21,3% et l'Europe du Sud (Espagne et Italie) qui reste stable.

Le repli d'activité s'accompagne d'une baisse de -44,7% du RAO ajusté à 7,03 ME au 1er semestre 2020. La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté/ MB) s'affiche à 17,4%, en repli de 900 points de base par rapport au 1er semestre 2019 (26,4%). La baisse du RAO ajusté, en partie compensée par une reprise de provision sur les plans d'attribution gratuite d'actions (1er semestre 2020 : produit de 0,78 ME ; 1er semestre 2019 : charge de 0,55 ME) entraîne un repli moins fort du ROC, et du résultat opérationnel, de 36,4% à 7,63 ME (1er semestre 2019 : 12,00 ME), les charges de restructurations restant stables (1er semestre 2020 : 0,18 ME ; 1er semestre 2019 : 0,17 ME).

Le RNPG ajusté est en retrait de -48,7% à 3,57 ME (1er semestre 2019 : 6,96 ME), pour un RNPG publié qui s'affiche à 4,13 ME, en repli de -37% (1er semestre 2019 : 6,56 ME).

HighCo enregistre un BNPA au 1er semestre 2020 de 0,20 euro, en baisse de -36,5% par rapport au 1er semestre 2019 (0,31 euro).

Situation financière

Au 30 juin 2020, l'excédent net de trésorerie (cash net) progresse de +8,96 ME, grâce notamment à la capacité d'autofinancement qui s'élève à 8,31 ME, pour s'établir à 71,49 ME. Hors la ressource nette en fonds de roulement (63,49 ME au 30 juin 2020), le cash net s'affiche à 8,01 ME, soit une hausse de 4,75 ME par rapport au 31 décembre 2019. Le Groupe a par ailleurs obtenu un PGE de 30 ME, non utilisé à date, lui permettant d'afficher un cash brut de 106,50 ME au 30 juin 2020.

Guidances

Compte tenu des incertitudes inhérentes au contexte sanitaire et économique actuel, le Groupe HighCo anticipe les guidances suivantes :

- repli de la marge brute au 2e semestre supérieur à 5% (1er semestre 2020 : -16,1%) ;

- part du Digital dans les activités du Groupe en 2020 supérieure à 2019 (56,2% en 2019) ;

- marge opérationnelle ajustée 2020 (RAO ajusté/ MB) supérieure à 10% (marge opérationnelle ajustée 2019 : 18,5%).

Les ressources financières du Groupe seront en priorité allouées :

- au Capex qui sera compris entre 4 ME et 5 ME (2019 : 2,21 ME ; 1er semestre 2020 : 1,94 ME), dont des investissements liés aux réagencements des locaux de l'ordre de 3 ME ;

- à la création de son start-up studio HighCo Venturi ;

- le programme de rachat d'actions étant suspendu en 2020 (2019 : 1,8 ME).