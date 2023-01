Highco : La marge opérationnelle est attendue à 21%

(Boursier.com) — HighCo fait part d'une légère croissance d'activité en 2022 portée par la bonne dynamique du Mobile. La Marge brute au T4 2022 est de 20,04 ME, en légère progression de 0,2% à données publiées et à PCC. La MB 2022 ressort à 77,16 ME, en hausse de 0,8% à données publiées et à PCC.

Le groupe fait part d'une légère croissance des activités digitales (T4 PCC à -0,4% ; 12 mois PCC à +1%) et d'une bonne résistance des activités offline (T4 PCC à +1,5% ; 12 mois PCC à +0,5%), avec une progression des activités en France (T4 PCC à +0,7% ; 12 mois PCC à +1,5%) et un repli à l'International (T4 PCC à -3,7% ; 12 mois PCC à -3,6%).

Performances financières 2022 supérieures aux attentes

La marge opérationnelle (RAO/MB) est attendue à 21%, soit une hausse de 70 points de base, supérieure à la guidance.

Retour à l'actionnaire : recommandation d'un versement de dividende en très forte hausse (+25% à 0,40 euro par action).

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire, a déclaré : "HighCo réalise une année 2022 conforme aux attentes avec une marge brute en légère progression (+0,8%). Cette année aura notamment été marquée par l'accélération de la croissance de nos activités Mobile (+12,2%) portant le Digital à deux tiers de la marge brute du Groupe. Cette croissance d'activité, couplée à une bonne maîtrise des coûts, nous permet de dégager une très forte rentabilité opérationnelle (21%) et de recommander le versement d'un dividende record de 0,40 EUR par action. Dans un environnement marqué par le retour d'une inflation forte, les équipes accompagnent de façon toujours plus étroite nos clients afin de les aider à relever de nouveaux défis. "