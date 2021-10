HighCo : la dynamique croissance se poursuit

(Boursier.com) — Après un 1er semestre solide (+5,1% PCC), HighCo poursuit sa dynamique de croissance au 3e trimestre 2021. Le groupe affiche une progression de sa marge brute de +1,1% à 18,72 millions d'euros, en ligne avec les anticipations.

Ainsi, sur les 9 premiers mois de l'exercice, les activités du Groupe s'affichent en progression de +3,7% à 56,52 ME. Cette progression est notamment tirée par : la croissance des activités Mobile (+7%), la hausse des volumes de coupons traités (+21%) et la performance de la Belgique (+5,7% PCC). Le Digital, qui représente désormais 66,4% des activités de HighCo, est en hausse de 2,6% sur la période.

Perspectives confirmées

Les performances financières du 3e trimestre étant conformes aux anticipations, HighCo confirme ses guidances 2021 :

- une légère croissance de la marge brute au second semestre et au 4e trimestre (MB T4 2020 : 19,67 ME ; MB S2 2020 : 38,19 MEUR ; MB FY 2020 : 74,16 ME) ;

- une marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté/ MB) supérieure à 19% (marge opérationnelle ajustée 2020 : 16,4%).