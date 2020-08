HighCo grimpe après les annonces

HighCo grimpe après les annonces









(Boursier.com) — HighCo gagne du terrain (+3,1% à 4,6 euros) après la présentation de comptes intermédiaires logiquement dégradés mais sans réelles surprises. Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste du marketing a réalisé un bénéfice net part de groupe de 3,57 ME (-48,7%) pour une marge brute de 40,ME, en repli de -16,1% à données publiées et à périmètre et change comparables.

Compte tenu des incertitudes inhérentes au contexte sanitaire et économique actuel, le Groupe table sur un repli de la marge brute au 2e semestre supérieur à 5% (1er semestre 2020 : -16,1%) et sur une marge opérationnelle ajustée 2020 (RAO ajusté/ MB) supérieure à 10% (marge opérationnelle ajustée 2019 : 18,5%).

Ces prévisions intègrent logiquement une incertitude plus importante que la normale, note Portzamparc, qui reste à 'renforcer' sur le dossier avec un objectif relevé de 4,5 à 4,9 euros.