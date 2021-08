HighCo : forte progression des résultats ; hausse des objectifs 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un 1er trimestre 2021 solide (+2,2% PCC), HighCo confirme son retour à la croissance au 2e trimestre (+8,1% PCC). Ainsi, au 1er semestre 2021, les activités du Groupe s'affichent en progression de +5,1% à 37,8 millions d'euros.

Le Digital, en hausse de +1,5% sur le semestre, est tiré par la croissance des activités Mobile (+7,3%) et représente 64,3% des activités de HighCo. Les activités 'offline' bénéficient d'un effet de base très favorable et affichent un fort rebond avec une croissance de +12,2%. Par zones géographiques, la France affiche une marge brute de 32,48 ME en croissance de +4,9% au 1er semestre 2021. Elle représente 85,9% de la marge brute du Groupe. A l'International, les activités sont également en croissance de +5,9% à 5,32 ME et représentent 14,1% de la marge brute du Groupe.

La croissance d'activité alliée à la bonne maîtrise des coûts permet d'afficher un RAO ajusté en forte progression de +24,1%, à 9,5 ME au 1er semestre 2021. La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté/ MB) progresse de 380 points de base par rapport au 1er semestre 2020 retraité (21,3%) et de 770 points de base par rapport au S1 2020 publié (17,4%), pour s'afficher à 25,1%.

Le ROC ajusté est en forte progression de +24,2% à 9,28 ME (S1 2020 retraité : 7,48 ME).

Le RNPG ajusté est en forte hausse de +38,5% à 5,87 ME (S1 2020 retraité : 4,24 ME), pour un RNPG publié qui s'affiche à 5,89 ME, également en forte hausse de +42,6% (4,13 ME un an plus tôt). Le Groupe enregistre ainsi un BNPA ajusté semestriel de 0,28 euro, en forte hausse de +38% par rapport au S1 2020 retraité.

Situation financière toujours solide

La capacité d'autofinancement s'élève à 9,57 ME, en progression de +15,1% par rapport au 30 juin 2020. Le cash net (excédent net de trésorerie) au 30 juin 2021 s'établit à 62,03 ME, en baisse de 14,93 ME par rapport au 31 décembre 2020. Hors ressource nette en fonds de roulement (50,89 ME au 30 juin 2021), le cash net s'affiche à 11,14 ME, en baisse de 2,29 ME par rapport au 31 décembre 2020.

Perspectives

Avec la forte progression des résultats semestriels, le Groupe revoit ses guidances 2021. Il prévoit désormais une légère croissance de la marge brute au second semestre (MB S2 2020 : 38,19 ME ; MB FY 2020 :74,16 ME). HighCo révise aussi à la hausse sa marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB). Elle passe de supérieur à 17% à supérieur à 19% (marge opérationnelle ajustée 2020 : 16,4%).

A travers son start-up studio HighCo Venturi, HighCo poursuit ses investissements avec pour objectif la création de cinq start-ups à horizon 2025. Trois projets ont aussi été initiés, bénéficiant sur l'exercice 2021 d'un investissement en OPEX de plus de 4 ME, dont 2 ME au S1 2021, et mobilisant près de 40 collaborateurs.