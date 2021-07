HighCo confirme son retour à la croissance au T2

HighCo confirme son retour à la croissance au T2









(Boursier.com) — Après un T1 2021 solide (+2,2% PCC), HighCo confirme son retour à la croissance au T2 2021 et affiche une progression de sa marge brute de 8,1% à 19,21 ME, dans le haut de la fourchette attendue (entre +6% et +8%).

Comme anticipé, ces bonnes performances sont principalement portées par :

une croissance à deux chiffres des activités Mobile (+14,7%) ;

une très forte progression du volume de coupons traités en France qui a plus que doublé, y compris de manière dématérialisée (+39%) ;

un fort rebond des activités en Belgique (+30,2%).

Les activités digitales restent stables au T2 2021 (+0,8%) malgré un effet de base moins favorable, alors que les activités offline affichent un fort rebond avec une croissance de 25,5%.

Ainsi, au S1 2021, les activités du Groupe s'affichent en progression de 5,1% à 37,80 MEUR. Le Digital, en hausse de 1,5% sur le semestre, est tiré par la croissance des activités Mobile (+7,3%) et représente 64,3% des activités de HighCo.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires du Groupe au S1 2021 s'élève à 69,2 ME.

FRANCE

En France, après un bon T1, la marge brute au T2 2021 s'affiche en croissance de 5,4% à 16,50 ME. Cette croissance est principalement portée par les bonnes performances des activités Mobile (croissance à deux chiffres de la marge brute) et la très forte hausse du volume de coupons traités (volumes traités supérieurs à ceux du T2 2019, avant COVID).

Le S1 2021 s'affiche ainsi en croissance de 4,9%, la France représentant sur le semestre 85,9% de la marge brute du Groupe. Les activités digitales sont en légère progression de 0,8% sur le semestre et leur part représente 64,7% de la marge brute. Cette progression, limitée par un effet de base moins favorable (S1 2020), est notamment tirée par la forte hausse de l'émission des coupons digitaux, en particulier sur les sites de Drive (+28%). De plus, le volume de coupons traités de manière dématérialisée progresse fortement sur le semestre par rapport à la même période en 2020 (+50%).

INTERNATIONAL

A l'International, la marge brute au T2 2021 s'affiche en forte croissance de 27,8% PCC pour s'établir à 2,71 ME. Comme anticipé, cette croissance d'activité est portée par le fort rebond en Belgique (+30,2%) où le Digital progresse de 33,1% et représente désormais 58,8% de la marge brute. Les activités dans les autres pays ressortent également en croissance (+8,2%).

Sur le semestre, les activités à l'International sont ainsi en croissance de 5,9% à 5,32 ME et représentent 14,1% de la marge brute du Groupe.

RESULTATS SEMESTRIELS 2021 EN FORTE PROGRESSION

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, le Groupe anticipe :

une hausse du RAO ajusté(3) supérieure à 20% (S1 2020 retraité de la cession de Shelf Service: 7,65 ME) ;

une forte progression de la marge opérationnelle ajustée (S1 2020 retraité de la cession de Shelf Service : 21,3%).

La publication des résultats semestriels 2021 aura lieu le mercredi 25 août prochain (après la clôture des marchés). Une conférence téléphonique (analystes) se tiendra le jeudi 26 août.

GUIDANCES 2021 REITEREES

Les bonnes performances publiées au T2 2021 et la forte progression anticipée des résultats semestriels permettent au Groupe de réitérer ses guidances 2021 :

un retour à la croissance de la marge brute (MB 2020 : 74,16 ME) ;

une progression de la marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) à plus de 17% (marge opérationnelle ajustée 2020 : 16,4%).