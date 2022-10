HighCo confirme ses objectifs 2022

(Boursier.com) — HighCo est en légère croissance d'activité au 3e trimestre 2022 et affiche une progression de sa marge brute de +0,5% à 18,81 ME.

Sur 9 mois, les activités du Groupe s'affichent en progression de +1,1% à 57,12 ME (56,52 ME en 2021). Sur la période, la croissance de marge brute en France s'affiche en hausse de +1,8% à 49,66 ME, représentant 86,9% de la marge brute du Groupe depuis le début de l'exercice. Les activités à l'International sont en repli de -3,5% à 7,46 ME. Elles représentent 13,1% de la marge brute du Groupe. La part du Digital dans les activités internationales représente 62,1% de la marge brute.

Guidances 2022 confirmées

Les performances financières au 3e trimestre étant conformes aux anticipations, HighCo confirme ses guidances 2022 :

- une légère croissance de la marge brute (MB 2021 : 76,52 ME) ;

- une progression de la marge opérationnelle (RAO/MB) de 50 points de base (marge opérationnelle 2021 : 20,3%).