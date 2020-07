HighCo : bonne surprise en France mais...

(Boursier.com) — Comme anticipé, les mesures prises par les autorités pour limiter la propagation de l'épidémie de COVID-19 ont fortement touché l'activité de HighCo en avril (-41,9%) et mai (-31,4%). Le repli observé au 2e trimestre ressort cependant moins fort qu'attendu grâce au rebond lié au déconfinement en juin (+2,7%). La marge brute du Groupe s'est ainsi contractée de -21,6% à 19,63 millions d'euros au 2e trimestre (25,03 ME au 2e trimestre 2019).

Le Digital confirme sa meilleure résistance et affiche une baisse limitée à 10,8% PCC. La part du Digital dans les activités du Groupe progresse fortement pour atteindre 63,9% sur le trimestre (56,2% publié au 2e trimestre 2019).

Les activités de HighCo au 1er semestre s'affichent en retrait de -16,1% à 40,42 ME. Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 73,4 ME.

En repli de -15,9% à 15,66 ME, la France affiche une marge brute meilleure qu'attendue au 2e trimestre 2020. Le 1er semestre s'affiche cependant en baisse de -14,8%, la France représentant sur le semestre 76,6% de la marge brute du Groupe. Les activités Mobile, résistent mieux sur la période.

Comme anticipé, l'International affiche une forte baisse de 38% au 2e trimestre. Sur le semestre, les activités à l'International se contractent de 20,3% à 9,47 ME, et représentent 23,4% de la marge brute du Groupe.

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, le Groupe anticipe un fort repli du RAO ajusté avec une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 17% (RAO ajusté 1er semestre 2019 : 12,72 ME ; marge opérationnelle ajustée 1er semestre 2019 : 26,4%).

A fin juin, le cash brut estimé, hors PGE et ressource nette en fonds de roulement, est de l'ordre de 10 ME (7,8 ME à fin mars ; 10,56 ME au 31 décembre 2019). L'excédent net de trésorerie estimé, incluant la ressource en fonds de roulement des activités DATA, est de l'ordre de 72 ME au 30 juin (62,38 ME au 31 décembre 2019).

Perspectives

Compte tenu des éléments sanitaires et économiques connus à date ainsi que des perspectives d'activité attendues sur les prochains mois, HighCo devrait être impacté au 2e semestre 2020 et afficher un repli d'activité supérieur à 5%. L'effet sanitaire devrait affecter aussi bien la France que l'International, mais avec un repli plus ou moins marqué en fonction des activités. Ainsi, les activités Mobile pourraient maintenir la tendance positive observée ces dernières semaines.