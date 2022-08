HighCo : bénéfice semestriel quasi stable

(Boursier.com) — HighCo a délivré, au premier semestre une Marge brute de 38,31 ME en hausse de 1,3% à données publiées et à PCC. Le Résultat des Activités Ordinaires de 9,97 ME ressort en hausse de +4,9%.

La Marge opérationnelle est de 26%, en progression de 90 points de base. Le résultat Net Part du Groupe ajusté de 5,91 ME, en légère hausse de +0,7%.

La croissance d'activité publiée au S1 2022 et la hausse des résultats semestriels permettent au Groupe de réitérer les guidances 2022 :

- une légère croissance de la marge brute (MB 2021 : 76,52 MEUR) ;

- une progression de la marge opérationnelle (RAO / MB) de 50 points de base (marge opérationnelle 2021 : 20,3%).