HighCo : anticipe une stabilité de sa marge opérationnelle en 2023

(Boursier.com) — Après un 1er trimestre 2023 en légère hausse (+0,5% PCC), HighCo affiche, comme anticipé, une croissance d'activité quasi-stable au 2e trimestre 2023 avec une marge brute de 19,53 millions d'euros (+0,1% PCC). Le Digital est en hausse de +5,6% tiré sur le trimestre par les offres promotionnelles dématérialisées. Les activités 'offline' s'affichent en fort repli de -10,1% sur le trimestre.

Ainsi, au 1er semestre 2023, les activités du Groupe s'affichent en légère progression de +0,3% à 38,43 ME. Le Digital, en hausse de +3,4% sur le semestre, bénéficie notamment du dynamisme des activités de SMS push (+24% en volume). La part des activités digitales dans la marge brute du Groupe progresse, passant de 65,3% au S1 2022 à 67,3% au S1 2023.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires du Groupe HighCo au 1er semestre 2023 s'élève à 76,4 ME. Le 1er semestre s'affiche ainsi en légère croissance de +0,6%, la France représentant sur le semestre 86,9% de la marge brute du Groupe. Les activités digitales sont en hausse de +4,6% sur le semestre et leur part progresse fortement pour atteindre 68,5% de la marge brute. Représentant plus du quart des activités de la France, le Mobile est stable sur le semestre (-0,5%) avec une base comparable 2022 très exigeante (+19,7% au S1 2022). Les activités 'offline' sont en retrait en France sur le semestre de -7%. Sur le 1er semestre 2023, les activités à l'International sont en repli de -1,7% à 5,03 ME.

Perspectives

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, le Groupe anticipe :

- un RAO stable (1er semestre 2022 : 9,97 ME) ;

- une marge opérationnelle stable (1er semestre 2022 : 26%).

En outre, HighCo se dit "attentif à l'évolution de la situation de son client historique Casino". A date, le Groupe constate l'absence d'impact de sa situation sur ses activités et ses comptes semestriels clôturés au 30 juin 2023. HighCo "suivra de près les décisions prises dans les prochaines semaines dans ce dossier, afin d'anticiper les impacts potentiels pour le Groupe à court et moyen terme".