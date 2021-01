HighCo : annonce saluée

HighCo : annonce saluée









(Boursier.com) — HighCo grimpe de plus de 6% à 5,25 euros ce jeudi, alors que le groupe a affiché un niveau d'activité au 2e semestre 2020 en repli de -5,7% à périmètre et change comparables (PCC), dans le haut de la guidance annoncée (2e semestre 2020 entre -5% et -7%). La marge brute au 4e trimestre 2020 s'est élevée à 19,67 millions d'euros, en baisse de -7,1% (PCC).

Le Digital résiste mieux sur l'exercice 2020 (-5,6% PCC) grâce notamment aux activités Mobile en croissance au 2e semestre (+5,3% PCC). A fin décembre 2020, la part du Digital dans les activités du Groupe progresse fortement passant de 56,2% en 2019 (incluant Shelf Service) à 67,3%.

Ainsi, malgré un contexte sanitaire et économique sans précédent, le groupe confirme sa résilience sur l'exercice 2020 avec une marge brute de 74,16 ME.

Guidance ajustée

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, compte tenu d'une bonne maîtrise des coûts et de la cession de Shelf Service, le groupe a revu sa guidance de marge opérationnelle significativement à la hausse.

HighCo anticipe désormais une marge opérationnelle ajustée passant de supérieure à 12% à supérieure à 16% (marge opérationnelle ajustée 2019 publiée de 18,5%).

A fin décembre 2020, hors PGE et ressource nette en fonds de roulement, le cash net est attendu en forte hausse (8,01 ME au 30 juin 2020).

Compte tenu de cette génération de cash et de la solidité financière du groupe, le Directoire a décidé de rembourser intégralement par anticipation le PGE de 30 ME. Ce PGE, contracté en mai 2020, n'aura pas été utilisé.

Le Directoire recommandera par ailleurs au Conseil de surveillance de proposer à la prochaine Assemblée Générale annuelle le versement d'un dividende en hausse par rapport à 2019 (au titre de l'exercice 2018), soit un dividende par action supérieur à 0,16 euro. Le Directoire a annoncé enfin reprendre son programme de rachat d'actions...

"La visibilité reste faible sur les prochains mois, mais le profil du titre nous semble désormais plus attractif avec une activité très majoritairement digitale (67% désormais) et mieux margée (20% de marge ajustée nous semble une cible réaliste sur le nouveau périmètre), tandis que le bilan sain permet de reprendre dividende et rachats d'actions" commente Portzamparc qui maintient sa recommandation 'Renforcer' avec un objectif de cours relevé de 5,1 à 5,5 euros.