High Co : croissance d'activité au T1 portée par le Digital

(Boursier.com) — High Co annonce une Marge brute (MB) au T1 2022 de 18,80 ME, en hausse de 1,1% à données publiées et à PCC. Les activités digitales sont ressorties dynamiques (T1 PCC à +5,7%) grâce à la très forte croissance du Mobile.

Cette évolution de l'activité s'explique principalement par :

la croissance à deux chiffres du Mobile (+21,2%) ;

la bonne dynamique du traitement des coupons dont les volumes sont en hausse (+9%) ;

la légère baisse des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles ;

la baisse d'activité sur les métiers d'agences en France (-14,2%).

Ainsi, au T1 2022, le Digital est en hausse de 5,7%. Sa part dans la marge brute du groupe progresse fortement, passant de 62,6% au T1 2021 à 65,5% au T1 2022. Les activités offline s'affichent quant à elles en repli de 6,6% sur le trimestre.

Guidances 2022 confirmées

Start-up studio HighCo Venturi : première prise de participation et développements des projets déjà amorcés.

Rapport Financier Annuel 2021 et Assemblée Générale prévus le 16 mai.

Didier Chabassieu, Président du Directoire, commente : "HighCo réalise un début d'année conforme à ses attentes, avec une légère croissance d'activité portée par deux tendances principales. D'une part, les activités Mobile affichent une forte accélération de leur croissance (+21,2%). D'autre part, dans un contexte inflationniste, les volumes de coupons de réduction sont en forte progression, le pouvoir d'achat étant au coeur des préoccupations des consommateurs. Afin d'accompagner nos clients dans l'accélération de la transformation du commerce, nous allons poursuivre nos investissements dans l'innovation autour de deux axes majeurs : la digitalisation de la promotion et l'émergence du commerce dans le Web3."