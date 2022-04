High Co : bien en ligne

(Boursier.com) — High Co est stable ce mercredi, à 5,60 euros, alors que le groupe a annoncé une Marge brute au T1 2022 de 18,80 ME, en hausse de 1,1% à données publiées et à PCC. Les activités digitales sont ressorties dynamiques (T1 PCC à +5,7%) grâce à la très forte croissance du Mobile.

Cette évolution de l'activité s'explique principalement par :

la croissance à deux chiffres du Mobile (+21,2%) ;

la bonne dynamique du traitement des coupons dont les volumes sont en hausse (+9%) ;

la légère baisse des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles ;

la baisse d'activité sur les métiers d'agences en France (-14,2%).

Ainsi, au T1 2022, le Digital est ressorti en hausse de 5,7%. Sa part dans la marge brute du groupe progresse aussi fortement, passant de 62,6% au T1 2021 à 65,5% au T1 2022. Les activités offline s'affichent quant à elles en repli de 6,6% sur le trimestre.

"Notre scénario est confirmé après ce T1 en ligne" commente Portzamparc qui précise : "Le groupe bénéficie de la croissance structurelle du digital et du rebond de certaines activités post-crise sanitaire, mais la croissance est limitée à court terme du fait de la perte d'un client distributeur. La fin de ce 'headwind' de court-terme et surtout la montée en puissance des nouvelles offres issues du start-up studio devraient permettre de dynamiser la 'top line' à partir de 2023" poursuit l'analyste qui vise un cours de 7 euros en restant à l'achat.