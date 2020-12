HF Company : Yves Bouget 'relué'

HF Company : Yves Bouget 'relué'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 16 décembre par l'AMF, Yves Bouget a déclaré avoir franchi en hausse à cette même date les 25% des droits de vote de HF Company, et détenir 545.564 actions HF Company représentant 1.091.128 droits de vote, soit 16,83% du capital et 25,5% des droits. Le franchissement est passif et résulte d'une diminution du nombre d'actions consécutif à l'annulation de 3% du capital. M. Bouget n'envisage pas d'acheter des actions ni de prendre le contrôle de HF Company. Il envisage de poursuivre sa stratégie vis-à-vis de la société.