HF Company : versement d'un dividende de 0,50 euro par action

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s'est établi à 24 ME, contre 29,1 ME en 2020 suite à la vente du pôle Home Digital Life au mois d'octobre. L'Excédent Brut d'Exploitation ressort à -1,4 ME, contre 0,7 ME en 2020. Le résultat d'exploitation a atteint -2,6 ME et le résultat net part du Groupe 0,7 ME, bénéficiant d'un profit exceptionnel de 2,6 ME. Le résultat net part du Groupe 2020 de -8,1 ME intégrait une dépréciation d'écarts d'acquisition à hauteur de 8,5 ME.

Cession de METRONIC SAS

Au cours de l'été 2021, le Groupe HF Company a initié la vente de son pôle d'activité Home Digital Life.

Le 18 octobre 2021, la cession à Bigben Interactive, de l'intégralité du capital et des droits de vote de METRONIC SAS a été actée pour 12 ME payés en numéraire, auxquels viendront potentiellement s'ajouter deux compléments de prix au titre des exercices 2022 et 2023 pour un total de 4 ME.

Au 31 décembre 2021, le bilan du Groupe HF Company faisait ressortir une trésorerie nette de 24,5 ME, soit 71% du total du bilan. Les capitaux propres s'élèvent 31,3 ME.

Le versement d'un dividende de 0,50 euro par action sera proposé lors de l'assemblée générale du 17 juin 2022 au titre de l'exercice 2021. Il viendra en complément des 3,4 ME de dividendes retournés aux actionnaires depuis juillet 2021.

Perspectives 2022

Le Groupe HF Company poursuit activement la recherche d'opportunités de croissance externe afin d'employer au mieux sa trésorerie nette disponible.

Prochain rendez-vous avec l'Assemblée Générale Ordinaire 2021, le 17 juin 2022.