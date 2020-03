HF Company : trésorerie nette de 15 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de HF Company s'est établi à 32,2 ME, contre 36 ME en 2018, en retrait de 10,5%.

Au deuxième semestre, HF Company a dégagé un EBITDA de 0,9 ME soit une marge de 5,4% contre une marge d'EBITDA de -1,3% au premier semestre.

Le résultat net part du groupe est quasiment à l'équilibre, à - 0,1 ME au deuxième semestre après -1 ME pour la première partie de l'année.

HF Company affiche une situation financière très solide et dispose à fin 2019, d'une trésorerie nette de 15 ME. Les capitaux propres s'élèvent à 41 ME.