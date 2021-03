HF Company souhaite son transfert sur Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de HF Company a décidé de soumettre à l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires qui sera convoquée le 11 juin, le projet de transfert des titres de HF Company du marché Euronext Paris vers le marché Euronext Growth Paris.

Ce projet de transfert vise à permettre à HF Company d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait permettre de bénéficier d'un cadre réglementaire mieux adapté aux PME et de diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

En outre, le transfert vers le marché Euronext Growth vise également à opérer un retour vers le référentiel comptable français pour l'établissement des comptes consolidés, et ce dès la publication des comptes semestriels au 30 juin 2021.

Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation par admission directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission directe aux négociations des actions existantes de HF Company, qui cesseront concomitamment d'être cotées sur Euronext Paris.

Aucune action nouvelle ne sera émise à l'occasion de ce transfert.

Cependant, la société attire l'attention sur le fait qu'il pourrait résulter du transfert sur Euronext Growth une évolution de la liquidité du titre différente de celle constatée sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Néanmoins, au-delà de ce qui précède, HF Company veillera à maintenir la qualité des relations qu'elle a toujours cherchée à établir avec ses actionnaires et investisseurs.

Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris et si les actionnaires de la société se prononcent favorablement sur le projet de transfert, l'admission sur Euronext Growth interviendrait vers le 11 août.