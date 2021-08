HF Company reçoit une offre pour son pôle Home digital Life

HF Company reçoit une offre pour son pôle Home digital Life









(Boursier.com) — Dans le cadre de sa stratégie de gestion/rotation de son portefeuille d'actifs, HF Company a initié un processus de cession de son pôle Home digital Life constitué de Metronic (France) et de ses filiales italienne et espagnole dont le chiffre d'affaires a représenté 24 millions d'euros en 2020 sur les 29,1 ME réalisés au cours de cet exercice, et 1,9 ME d'Ebitda en 2020. Installé en France à Tours, en Espagne à Barcelone et en Italie à Milan, Metronic compte environ 90 collaborateurs.

Le 20 août, le Groupe HF Company est entré en discussion exclusive après avoir reçu une offre de la part de Bigben Interactive pour une valeur d'entreprise de 16 ME, avec un paiement immédiat de 12 ME et un complément de prix de 4 ME.

Cette offre valorise le pôle Home Digital Life 8,4 x l'Ebitda 2020.

Le Conseil d'administration du Groupe HF Company a validé ce projet et a convoqué une Assemblée générale ordinaire le 8 octobre, afin de soumettre ce projet au vote des actionnaires du Groupe.

Utilisation du produit de cession

A fin 2020, le Groupe HF Company disposait d'une trésorerie nette de 15 ME. Une fois la cession menée à son terme, HF Company disposera d'une trésorerie nette de dette de 27 ME et de potentiellement 32 ME si le complément de prix est reçu de Bigben Interactive, à comparer à une capitalisation boursière de 19 ME, (soit une décote de 30% à 40% sur sa trésorerie).

HF Company sera alors en mesure de réinvestir sa trésorerie notamment dans le métier du Broadband, dont il conserve les activités.

Une partie de cette trésorerie pourra également être utilisée pour verser un dividende exceptionnel aux actionnaires.

Pour mémoire, Metronic a été créé en 1987 par Yves Bouget. L'entreprise a développé de nombreux produits novateurs. Notamment, elle conçoit et distribue des produits innovants permettant la diffusion et la réception de l'image dans l'habitat (accessoires TV et audio, amplificateurs, décodeurs, connectique, casques, enceintes, etc.) ainsi que des accessoires de téléphonie et des produits audio. Les produits de la marque Metronic sont distribués en Europe via des canaux diversifiés, y compris les plus grandes enseignes nationales dans chaque pays.