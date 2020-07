HF Company : le chiffre d'affaires atteint 12,2 ME au premier semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 12,2 ME au cours du premier semestre de l'exercice 2020, en baisse de 21,8%. Après un premier trimestre en repli de 24,5%, le deuxième trimestre a enregistré une moindre décroissance, à -20,5%, au plus fort de la crise, mais avec un chiffre d'affaires en mai et juin équivalent à celui de janvier-février grâce à la stratégie de ventes multicanal mise en place depuis plusieurs années par le Groupe. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est ainsi amélioré en séquentiel, à 6,2 ME au T2 2020 après 6 ME au T1 2020.

En termes de variations mensuelles, c'est-à-dire en comparant le chiffre d'affaires du Groupe généré d'un mois sur l'autre, les ventes du Groupe ont chuté de 29% en mars comparé à février, puis de 43% en avril et ont rebondi dès le mois de mai, avec un doublement du chiffre d'affaires par rapport à avril et la poursuite de la hausse séquentielle en juin, à +8%. Le chiffre d'affaires des mois de mai et juin est ainsi supérieur à celui réalisé en janvier et février.

Par activité, le pôle Home Digital Life a démontré sa capacité de résistance et de rebond, avec un chiffre d'affaires en repli de 10,4% sur le semestre alors que la plupart de ses canaux de distribution traditionnels ont été fermés. L'activité Digital Broadband, en baisse de 62,7%, a été fortement pénalisée par la fermeture de son usine en Chine au cours du premier trimestre et l'arrêt généralisé sur le plan mondial de l'activité industrielle au cours du deuxième trimestre.

Dès les premiers jours du confinement, le Groupe HF Company a adapté son organisation afin de réduire le plus possible ses coûts de structure et de fonctionnement, avec notamment la mise en place du télétravail et le recours aux mesures de chômage partiel dans les pays où il existait. Les efforts constants de maîtrise des coûts et l'adaptation spécifique mise en oeuvre pour faire face aux effets de la crise sanitaire ont ainsi permis de retrouver la profitabilité opérationnelle dès le mois de juin.

Durant la période de sous-activité, HF Company a maintenu sa stricte discipline en termes de gestion du Besoin en Fonds de Roulement et d'investissements, ce qui a permis de sortir de la phase de confinement avec une consommation de cash très réduite, en dépit de la sous-activité. HF Company a par ailleurs obtenu un prêt garanti par l'Etat de 3 ME auprès de ses banques partenaires. A fin juin, le groupe disposait d'une trésorerie nette de toutes dettes financières de 15 ME.

Prochain rendez-vous : Publication des résultats semestriels le 1er octobre 2020 après Bourse