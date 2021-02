HF Company : la dépréciation du goodwill de LEA et de Vector plombe les comptes 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s'est établi à 29,1 millions d'euros en 2020 (32,2 ME ME en 2019), en baisse de -9,5%. Après un 1er semestre en retrait sous l'effet de la fermeture des principaux canaux de distribution du Groupe (BtoB / BtoBtoC), HF Company a su s'adapter pour retrouver un niveau d'activité égal à 2019 dès le 3e trimestre, confirmé au 4e trimestre. En rythme séquentiel, le chiffre d'affaires trimestriel a progressé chaque trimestre, confirmant le caractère durable de cette reprise.

Malgré un chiffre d'affaires en retrait, HF Company a continué à améliorer ses résultats grâce au maintien de sa discipline et au bénéfice des mesures mises en oeuvre depuis 2 ans en termes de réduction des coûts. La marge commerciale est en hausse de 2 points, à 39,2%. Les frais de personnel sont en baisse de -13%. L'Ebitda du Groupe ressort en croissance, à 1,3 ME (0,7 ME en 2019).

Le résultat opérationnel courant est également en amélioration, à -0,5 ME. Le résultat net part du groupe ressort à -8 ME, mais il intègre la dépréciation du goodwill résiduel de LEA et de Vector à hauteur de 8,5 ME enregistrée au 1er semestre. Hors dépréciation du goodwill, et liquidation de Linia Polska le résultat net part du groupe s'établit à -0,1 ME, et est positif de 0,6 ME au 2e semestre.

Situation bilancielle très solide

Au cours de l'exercice 2020, HF Company a maintenu sa stricte discipline en termes de gestion du cash. La forte maîtrise des coûts, le contrôle des investissements et le maintien d'une gestion très serrée du Besoin en Fonds de Roulement ont permis de conserver une situation financière très solide. Sur l'exercice 2020, HF Company aura dégagé un Free Cash Flow positif de 3,4 ME. Le Groupe a par ailleurs obtenu un prêt garanti par l'Etat de 3 ME auprès de ses banques partenaires.

HF Company dispose ainsi à fin 2020, d'une trésorerie nette de 16 ME, soit 5 euro par action. Les capitaux propres s'élèvent à 32 ME, soit 10 euros par action.

Perspectives 2021

Sous réserve que la situation sanitaire ne se dégrade pas fortement, le bon positionnement en termes d'offre produits, le succès de la stratégie de ventes multicanal du Groupe et le bénéfice des efforts de réduction de coûts engagés depuis 2 ans, devraient permettre au Groupe HF Company de poursuivre l'amélioration de ses résultats en 2021 et de rétablir sa politique de distribution habituelle au titre de l'exercice 2020.