HF Company : forte contraction de l'activité

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 6 ME au cours du premier trimestre de l'exercice 2020, contre 7,9 ME au premier trimestre 2019, en baisse de 24,5%. Après un démarrage de l'année à un rythme satisfaisant de croissance, l'activité a été très fortement impactée par la mise en place des mesures de confinement sur l'ensemble de ses marchés en Europe au cours du mois de mars. La quasi-totalité des canaux de distribution des produits du groupe sont fermés, à l'exception des grandes surfaces alimentaires et des ventes par Internet qui sont concentrés sur les approvisionnements en produits alimentaires et sanitaires et n'acceptent pas les autres types de produits.

Comme indiqué fin mars, HF Company a adapté son organisation par pays dès le début de la mise en place des mesures de confinement. En France, dans le Broadband, LEA et le Laboratoire d'Analyse des Applications numériques (LAN) sont pour partie en télétravail et pour partie en activité partielle. L'usine du pôle Industrie est en chômage partiel. Dans le Home Digital Life, Metronic fonctionne avec une organisation minimale, pour partie en télétravail, pour partie en chômage partiel. En Espagne, Italie, Portugal, Belgique et aux États-Unis les filiales sont à l'arrêt et bénéficieront en fonction des pays des aides d'État quand elles existent. En Chine, l'usine du groupe fonctionne mais la demande des opérateurs et équipementiers est marginale. Ne connaissant pas la durée de cette pandémie et son impact sur l'économie mondiale, les conséquences précises sont difficiles à évaluer précisément à ce stade tant en termes de manque à gagner qu'en termes d'impact sur le résultat, indique le groupe.

HF Company dispose à fin mars d'une trésorerie nette de 15 ME. Le groupe est à ce jour en négociations avec ses banques partenaires historiques dans le cadre des mesures d'aides aux entreprises proposées par l'État afin d'obtenir les liquidités suffisantes lui permettant de surmonter l'absence de chiffre d'affaires depuis un mois et demi. La trésorerie fortement positive, nette de toute dette financière, renforcée par le prêt garanti par l'État serait un atout majeur pour traverser le ralentissement économique de l'année 2020 avec une efficience optimale, conclut HF Company.