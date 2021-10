HF Company : en perte de 1,4 ME au 1er semestre mais de solides finances

(Boursier.com) — Les chiffres de HF Company publiés au 30 juin 2021 et pour le chiffre d'affaires 9 mois intégraient toujours le pôle Home Digital Life composé de Metronic enFrance et de ses filiales italienne et espagnole, pôle cédé le 18 octobre 2021 et représentant 80% du chiffre d'affaires du Groupe sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021.

Ainsi, le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s'est établi à 13,7 millions d'euros au 1er semestre de l'exercice 2021, en croissance de +13%.

Par activité, le pôle Home Digital Life a réalisé un chiffre d'affaires de 11,1 ME, en hausse de +20,2%. L'activité Digital Broadband est ressortie en croissance de +16,1%, à 2,2 ME. Le pôle Industrie s'est établi à 0,4 ME en baisse de -57%.

L'Ebitda ressort à -0,5 ME (0,2 ME au 1er semestre 2020).

Le résultat d'exploitation s'établit à -1,1 ME (-0,9 ME au 1er semestre 2020), avec des dotations aux amortissements et provisions stables.

Le résultat net part du groupe est de -1,4 ME (-9,1 ME au 1er semestre 2020). Il intègre un solde de charges exceptionnelles de -0,7 ME liées à l'arrêt de l'activité du pôle Industrie contre -0,1 ME pour la même période de 2020. Le résultat net part du groupe du 1er semestre 2020 intégrait une dépréciation de goodwill de -8,5 ME.

HF Company affiche une situation financière très solide et dispose à fin juin 2021, d'une trésorerie nette de 14,7 ME. Les capitaux propres s'élevaient à 29 ME.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2021 a atteint 21,1 ME.

Le Groupe HF Company étudie différentes options d'utilisation de sa forte trésorerie nette et de redéploiement/ repositionnement de ses activités.