HF Company boucle la cession du pôle Home Digital Life

(Boursier.com) — HF Company a finalisé la cession de ses activités Home Digital Life, composées de METRONIC en France et de ses filiales italienne et espagnole, à Bigben. HF Company et Bigben étaient entrées en négociations exclusives le 20 août dernier. La cession de l'intégralité du capital et des droits de vote de METRONIC SAS a été actée pour 12 ME payés en numéraire ce jour auxquels viendront potentiellement s'ajouter deux compléments de prix au titre des exercices 2022 et 2023 pour un total de 4 ME. A fin juin 2021, le Groupe HF Company détenait une trésorerie nette de 15 ME, auxquels viennent s'ajouter les 12 ME reçus ce jour, avant les compléments de prix attendus en 2023 et 2024, HF Company dispose de moyens financiers conséquents pour saisir les opportunités et faire évoluer son mix d'activités.