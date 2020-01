HF Company : 9 millions d'euros de CA au 4ème trimestre

HF Company : 9 millions d'euros de CA au 4ème trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — HF Company publie pour le quatrième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros, contre 7,7 millions au troisième trimestre 2019 et 9,2 millions au quatrième trimestre 2018. Le chiffre d'affaires 2019 s'est établi à 32,2 ME contre 36 ME en 2018. Au cours du quatrième trimestre, hors pôle Industrie, le groupe a enregistré un niveau d'activité "satisfaisant" à 9 ME. Le chiffre d'affaires du groupe demeure pénalisé par le quasi-arrêt de l'activité du pôle Industrie consécutif à la perte par Itron, principal client de l'activité Industrie, de son contrat en Algérie. Hors pôle Industrie, la croissance du chiffre d'affaires s'est ainsi établie à +16% au cours du quatrième trimestre.

La "bonne résilience" de l'activité Home Digital Life et le recentrage sur une offre plus concentrée à fort contenu technologique de l'activité Digital Broadband "permettent à ces deux activités d'être profitables", commente HF Company.

La poursuite des mesures d'adaptation opérationnelles et de réduction des frais de siège/structure engagée par le groupe devraient permettre de confirmer l'amélioration des résultats enregistrée au cours du premier semestre, conclut HF Company.