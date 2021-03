Hexaom vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année

Crédit photo © Hexaôm

(Boursier.com) — Le constructeur de maisons individuelles Hexaom a dégagé en 2020 un résultat opérationnel en progressant de 7% à 29,1 ME. La marge opérationnelle ressort à 3,3% du chiffre d'affaires contre 3,2% en 2019. Hexaom avait enregistré une hausse de +4,8% de son activité sur l'année, à 881,8 ME.

Le résultat opérationnel de l'activité Construction de Maisons s'établit à 25,5 ME, pour une marge opérationnelle préservée à hauteur de 3,7% et les nouveaux métiers jouent à plein leur rôle de relais de croissance. Après un rebond exceptionnel de son activité sur le second semestre, notamment dans le B2B dont la production a quasiment triplé d'un semestre à l'autre, l'activité Rénovation enregistre une nette amélioration de son résultat opérationnel sur l'année, à 2,7 ME soit une marge opérationnelle de 1,7%. L'activité Promotion Immobilière est pour la première fois à l'équilibre, en ligne avec les anticipations et l'activité Aménagement Foncier génère 1 ME de résultat opérationnel pour une marge de 9,6% contre 7,5% l'année dernière.

Le résultat net annuel ressort à 19,7 ME, en hausse de +6,5%, pour une marge nette qui s'établit à 2,2% et un bénéfice net qui atteint 2,91 euros par action contre 2,75 euros à fin 2019. Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 27 mai 2021 la distribution d'un dividende de 1,17 euro par action.

Hexaom annonce que son activité Construction de Maisons reste très bien orientée sur les deux premiers mois de l'année 2021 avec des prises de commandes en hausse de +4,5% en nombre et +7,9% en valeur. Ces chiffres traduisent également la poursuite de la hausse du prix de vente moyen qui s'établit à 130,4 KE, en hausse de +3,4% sur les deux premiers mois de l'année 2021 (après une hausse de +4,4% en 2020).

Dans la Rénovation, les prises de commandes de l'exercice se sont élevées à 199,7 ME, en retrait limité de 5,3% par rapport à fin 2019. Sur les deux premiers mois de l'année 2021, elles s'élèvent à 22 ME, en très forte hausse de +244% par rapport à la même période de l'exercice précédent, très largement tirées par un afflux record de commandes dans le B2B en dépit d'un effet de base élevé. La Promotion Immobilière et l'Aménagement Foncier poursuivent leur montée en puissance rapide avec respectivement un Backlog de 88,8 ME et un carnet de commandes de 25,5 ME, ces deux secteurs bénéficiant à plein de l'intégration du Groupe Claimo.

Hexaom anticipe la poursuite de la croissance de son activité en 2021. Cette croissance, principalement tirée par les nouveaux métiers du Groupe, devrait permettre l'atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires proche du milliard d'euros à fin 2021.