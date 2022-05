Hexaom : tensions en question

(Boursier.com) — Hexaom reste stable sur les 29,30 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 260,6 ME au titre du premier trimestre 2022. Malgré une base de comparaison élevée et un allongement des délais de livraisons dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment, la production progresse de 13% par rapport à la même période de l'exercice dernier.

Cette croissance a été tirée tout particulièrement par la Constructions de Maisons, la Rénovation BtoC et l'Aménagement foncier.

Portzamparc parle "d'un bon niveau de production sur ce début d'année, mais sans grande surprise... Il faudra surveiller de près les prises de commandes, mais ce T1 confirme que les tensions prix commencent à avoir des effets significatifs sur les volumes en petite construction et rénovation". L'analyste reste malgré tout acheteur sur le dossier.