Hexaom : signaux positifs

(Boursier.com) — Hexaom grimpe de 4,7% à 38,15 euros ce jeudi, après avoir réalisé un chiffre d'affaires 2019 de 840,8 millions d'euros, en hausse de 4,6% par rapport à 2018 (+4,5% à périmètre constant). Chaque secteur d'activité a contribué à cette performance, en particulier la rénovation dont le chiffre d'affaires progresse de 29,9% à 141,9 ME.

Au dernier trimestre, le groupe a enregistré une progression de 7,8% de sa production qui atteint 239,4 ME. L'activité Construction de Maisons affiche un chiffre d'affaires de 186,4 ME, en augmentation de 0,6%. Sur ce trimestre, l'activité Rénovation, en hausse de 47,5%, bénéficie de la bonne dynamique du segment 'B2B' qui réalise un chiffre d'affaires en croissance de 80%.

Hexaom a vendu l'an dernier 7.654 maisons, représentant un chiffre d'affaires de 924,2 ME. La croissance organique est de 6,9% en nombre et de 9% en valeur, par rapport à 2018. Les ventes du dernier trimestre se contractent de 3% en nombre mais restent stables en valeur.

Les ventes de l'activité Rénovation s'inscrivent en hausse de 34,9% à 210,7 ME. Elles contribuent à hauteur de 19% au carnet de commandes global. Le segment B2B affiche des prises de commandes cumulées au 31 décembre 2019 en progression de 52,5% à 162,6 ME. Sur l'ensemble de l'année, les ventes du segment BtoC s'inscrivent à 48,1 ME, en repli limité de 3% par rapport à 2018.

Hexaom a confirmé au passage une amélioration de la rentabilité sur le second semestre 2019, en particulier dans la Rénovation B2B, et aborde l'exercice 2020 avec confiance.

Le groupe PLAIRE, dont l'activité s'établit à 30 ME, contribuera pleinement au chiffre d'affaires à compter du 1er janvier 2020. Afin de compléter son maillage territorial dans le sud de la France, Hexaom a également acquis en ce début d'année la société TOITS DE FRANCE, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 35 ans. Cette société basée à Nîmes (30) et dont la direction reste confiée à son fondateur Monsieur Robert CRIADO et sa fille Stéphanie, réalise plus de 3 ME de chiffre d'affaires et dégage une rentabilité opérationnelle de l'ordre de 7%.

La société HIBANA, filiale de promotion immobilière qui sera contributive au chiffre d'affaires du Groupe à compter de l'exercice 2020, poursuit son plan de développement et a lancé à ce jour la commercialisation de 4 programmes immobiliers et vise toujours à horizon 2023 une production de plus de 100 ME.

"Malgré une fin d'année en dessous de nos attentes, Hexaom envoie des signaux positifs" souligne Portzamparc qui parle d'un bon niveau d'activité 2020 en CMI, d'un rythme soutenu en BtoB et de premiers revenus Hibana". De quoi confirmer une opinion "Acheter", avec un objectif de cours de 52 euros...