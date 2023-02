Hexaom : rouge vif après l'avertissement

(Boursier.com) — Hexaom voit rouge (-5,2% à 20 euros) au lendemain d'un gros avertissement. Le leader français de la construction et de la rénovation de maisons a atteint son objectif de revenus en 2022, dépassant le milliard d'euros pour la première fois de son histoire (croissance organique de 6,9%). Mais les difficultés de la branche 'Rénovation B2B', qui a enregistré un chiffre d'affaires de 96,3 ME, en baisse de 27,3% sur un an, vont lourdement affecter les résultats.

Face à une croissance trop forte et mal maîtrisée, cette activité est en restructuration depuis plusieurs mois. Dans ce contexte de forte réorganisation, une réévaluation prudente des estimations portant sur l'appréhension de la marge à terminaison des chantiers en cours ainsi que le niveau de provisionnement des risques pèseront fortement sur les résultats 2022 de cette activité. Les pertes constatées sur cette filiale au 1er semestre 2022 ont ainsi perduré sur la deuxième partie de l'année. La perte opérationnelle courante de cette activité estimée pour l'ensemble de l'exercice devrait être de l'ordre de 30 ME.

Au niveau consolidé, Hexaom estime que l'ensemble des autres activités bénéficiaires compensera la perte opérationnelle courante de l'activité Rénovation B2B permettant au résultat opérationnel courant consolidé d'être proche de l'équilibre. Le Groupe estime cependant que compte tenu du reliquat des anciens contrats à exécuter, un retour à la profitabilité n'est pas attendu avant l'exercice 2024. L'année 2023 restera déficitaire sur cette activité mais à un niveau très nettement inférieur à celui attendu en 2022.

IT ICAP Midcap parle d'une 'très grosse déception' sur la Rénovation B2B. Le management continue visiblement de croire au potentiel de cette activité comme en témoigne sa recapitalisation à hauteur de 26 ME et table ainsi sur un retour à l'équilibre en 2024, explique le broker, qui revoit en forte baisse ses attentes 2022 mais également pour les années suivantes (avec des pertes jusqu'en 2026 sur cette activité). S'il réduit son cours cible de 37 à 25 euros, l'analyste maintient toutefois son opinion 'achat', considérant toujours que les autres activités valent bien mieux que la valorisation actuelle.

Mauvaise surprise en BtoB, mais le news flow négatif est à présent derrière nous, affirme pour sa part Portzamparc ('achat'). Le courtier revoit à la baisse ses attentes 2022 d'EBIT de 27,1 ME à 4,8 ME (24,3 ME pour la CMI, 2,9 ME pour le BtoC, 7,5 ME pour l'aménagement Promotion et -29,9 ME pour le BtoB). La dépréciation de goodwill est un effet non cash et n'impacte pas sa valorisation. Toute correction du titre devrait selon lui être mise à profit, d'autant que la valorisation reste historiquement faible (EV/Sales 0,08x 2023, EV/EBIT 3,0x, PE 6,5).