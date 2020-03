Hexaom : résultats 2019 en retrait

Hexaom : résultats 2019 en retrait









Crédit photo © Hexaôm

(Boursier.com) — Le leader français de la construction de maisons Hexaom a confirmé une amélioration de ses résultats au deuxième semestre 2019 avec une activité rénovation bénéficiaire. Le résultat de l'activité Construction de Maisons reste cependant en retrait par rapport à 2018 compte tenu d'un effritement de la marge brute et d'éléments non récurrents ayant impacté cet exercice.

Pour l'ensemble de l'exercice, le résultat opérationnel 2019 s'établit à 27,2 ME contre 36 ME en 2018. Le résultat opérationnel de l'activité Construction de Maisons s'établit à 27,5 ME soit 4% du chiffre d'affaires (-1,5 point par rapport à 2018). L'activité Rénovation est bénéficiaire avec un résultat opérationnel qui s'inscrit à 1,4 ME pour un chiffre d'affaires de 141,9 ME. Le démarrage de l'activité Promotion, qui sera contributive dès 2020, pèse à hauteur de 2 ME sur la rentabilité opérationnelle du groupe.

Le résultat net de l'exercice 2019 ressort à 18,5 ME contre 24,6 ME pour l'exercice 2018, soit une rentabilité nette de 2,2%. La trésorerie nette d'endettement s'établissait à 49,1 ME à fin 2019.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale annuelle du 26 mai prochain, le versement d'un dividende de 1,10 euro par action. La mise en paiement s'effectuera le 17 juillet 2020.

Les ventes des deux premiers mois de l'année 2020 (incluant le Groupe Plaire et Toits de France) se maintiennent sur de bons niveaux avec 1.089 ventes réalisées sur 2 mois représentant un chiffre d'affaires de 137,6 ME La croissance embarquée est de 2,9% en nombre et de 8,5% en valeur. L'évolution des prises de commandes enregistrées sur le secteur de la maison et de la rénovation en 2019 conjuguée à la montée en puissance de l'activité promotion permettent à Hexaom de viser une croissance organique à deux chiffres de sa production en 2020. S'ajoutera à cette croissance l'activité générée par les deux opérations de croissance externe réalisées fin 2019 et début 2020. Le groupe vise ainsi une production d'environ 1 milliard d'euros avec une amélioration sensible de sa rentabilité opérationnelle du fait de la non-réitération des éléments exceptionnels connus en 2019.

Cependant, les évènements actuels liés à la pandémie de coronavirus dans l'hexagone, pour lesquels l'impact sur l'activité du groupe est difficile à mesurer à ce jour compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution des mesures gouvernementales à venir pour faire face à cette situation, pourraient amener Hexaom à réviser cet objectif.