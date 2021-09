Hexaom réitère sa confiance quant à la forte croissance de son activité sur l'ensemble de l'exercice

(Boursier.com) — Comme annoncé précédemment, le chiffre d'affaires du Groupe Hexaom sur le premier semestre de l'exercice en cours ressort en très forte croissance de +25,3% par rapport au premier semestre 2020, à 499,6 millions d'euros. A périmètre constant, cette progression aurait été de +22,7%.

Toutes les activités du groupe participent à cette croissance :

L'activité Construction de Maisons profite à la fois d'un effet de base positif par rapport à l'année dernière et d'un effet de rattrapage lié au décalage des ouvertures subi en 2020. L'activité croît de +14,9% sur la période, à 386,0 millions d'euros ;

La Rénovation (B2B et B2C) contribue à hauteur de 81,1 millions d'euros (+59,0%) au chiffre d'affaires du Groupe sur le semestre ;

Les chiffres d'affaires des activités Promotion Immobilière et Aménagement foncier ressortent respectivement à 26,7 millions d'euros (+233,8%) et 5,9 millions d'euros (+64,9%).

La montée en puissance des nouveaux métiers se reflète dans l'évolution du mix d'activité : Promotion Immobilière et Aménagement Foncier ont représenté 6,5% du chiffre d'affaires du semestre (2,9% au premier semestre 2020), la Rénovation a contribué à hauteur de 16,2% (12,8% au premier semestre 2020) et la Construction de Maisons à hauteur de 77,3% (84,3% au premier semestre 2020).

Une marge opérationnelle qui a plus que doublé

Portée à la fois par la forte croissance de la production, qui permet un meilleur amortissement des coûts fixes, et par l'amélioration progressive attendue de la rentabilité des relais de croissance, la rentabilité du Groupe ressort ainsi en forte amélioration sur le semestre. Le résultat opérationnel progresse de +165,6% à 16,2 millions d'euros. La marge opérationnelle a plus que doublé : elle s'établit à 3,2% sur le semestre contre 1,5% l'année dernière.

Au 30 juin 2021, la structure financière était solide avec des capitaux propres part du Groupe qui s'élèvent à 210,1 millions d'euros, une trésorerie active de 149,2 millions d'euros et un endettement de 137,6 millions d'euros. La trésorerie nette d'endettement s'établit ainsi à 11,6 millions d'euros au 30 juin 2021, en retrait par rapport à son niveau du 31 décembre 2020 de 29,5 millions d'euros compte tenu du paiement du dividende et de la montée en puissance de l'activité Promotion et Aménagement Foncier, plus consommatrice de besoin en fonds de roulement.

Une dynamique commerciale toujours soutenue

Augurant de la poursuite d'une croissance soutenue dans les prochains mois, les indicateurs avancés d'activité du Groupe sont tous très bien orientés :

L'activité Construction de Maisons enregistre 5 637 ventes à fin août 2021, soit une hausse de +29,4% en nombre de maisons vendues et de +36% en valeur : par ces chiffres, HEXAOM continue de démontrer l'adéquation de son offre avec les besoins des Français ;

Bénéficiant à la fois du dynamisme du marché de la rénovation et du bon positionnement des offres du Groupe d'un point de vue stratégique comme commercial, les prises de commandes dans l'activité Rénovation B2C ressortent en progression de +41,7% à fin août 2021, à 33,2 millions d'euros. L'activité de courtage du Groupe via sa franchise Illico Travaux poursuit aussi son développement à un rythme soutenu grâce à son modèle économique original qui continue d'attirer de nouveaux franchisés. Enfin, les prises de commandes de la Rénovation B2B ressortent à 70,8 millions d'euros à fin août 2021, en retrait de -29,3%, en ligne avec les attentes. Comme annoncé précédemment, le Groupe procède à une stabilisation volontaire du carnet de commandes de l'activité en vue de se focaliser sur le pilotage de sa marge ;

Les prises de commandes à fin août 2021 pour l'activité Aménagement Foncier continuent de progresser avec un carnet de commandes (stock réservé non acté) qui atteint 36,3 millions d'euros contre 29,9 millions d'euros à fin mars 2021 et 22,2 millions d'euros à fin décembre 2020 ;

S'agissant enfin de la Promotion Immobilière, le Backlog à fin août 2021 ressort à 96 millions d'euros contre 60,1 millions d'euros (hors Groupe Claimo) à fin décembre 2020 : l'activité continue de faire preuve d'une belle vitalité malgré les difficultés administratives qui perdurent.

Perspectives

Fort de la qualité des résultats publiés au titre du premier semestre, de la très bonne orientation des prises de commandes et de la visibilité qu'elles confèrent au Groupe, HEXAOM réitère sa confiance quant à la forte croissance de son activité sur l'ensemble de l'exercice : le groupe anticipe un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2021.

En dépit de la hausse du coût des matériaux et de la tension sur celui de la main d'oeuvre, qui amènent le Groupe à être particulièrement vigilant sur le maintien de ses marges dans son activité Construction de Maisons, HEXAOM anticipe néanmoins une progression de sa rentabilité sur l'année qui sera portée par le volume de sa production favorisant une meilleure absorption des coûts fixes ainsi que par la poursuite de la montée en puissance de ses relais de croissance relutifs.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, le 4 novembre 2021 après bourse.