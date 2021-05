Hexaom progresse dans tous ces métiers

Crédit photo © Hexaôm

(Boursier.com) — Le constructeur de maisons individuelles Hexaom a publié un chiffre d'affaires de 230,6 ME pour le premier trimestre 2021, en hausse de 17,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Tous les métiers du groupe s'affichent dans le vert. L'activité Construction de Maisons progresse de 11,4% à 179,2 ME. La Rénovation confirme sa dynamique retrouvée avec une croissance à deux chiffres de son activité pour le troisième trimestre consécutif, à 36,1 ME (+24,9%).

Aménagement et Promotion progressent de respectivement +73,3% et +182,2% à 2,6 ME et 12,7 ME. La Promotion bénéficie notamment de la consolidation sur un premier trimestre complet du Groupe Claimo, dont l'acquisition a été finalisée en fin d'année dernière. Hors croissance externe, la progression des activités Promotion et Aménagement aurait été respectivement de +97,5% et +63,5%.

L'activité Construction de Maisons confirme sa très bonne orientation avec un carnet de commandes qui ressort en hausse de 35,6% en valeur sur les trois premiers mois de l'année représentant un chiffre d'affaires de 256 ME (+30,3% en nombre). Pour la Rénovation, les prises de commandes progressent de 30,4% pour le B2C et de 14,2% pour le B2B, un niveau en ligne avec les attentes du groupe et qui témoigne de la vitalité de Rénovert, de la bonne performance de Camif Habitat et d'une croissance maîtrisée pour l'Atelier des Compagnons.

Les prises de commandes en Promotion et Aménagement Foncier continuent également de progresser.

Hexaom confirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annuel 2021 proche d'un milliard d'euros.