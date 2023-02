Hexaom : les pertes de l'activité de Rénovation B2B vont peser sur les résultats

(Boursier.com) — Le groupe Hexaom confirme avoir dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2022. Il atteint 1,065 milliard d'euros, en progression de 6,9%. Cette croissance à périmètre constant de la production se compare à une activité 2021 qui avait atteint un plus haut historique.

L'activité Construction de Maisons affiche une bonne performance avec un chiffre d'affaires de 809,3 ME, en croissance de 12,2%. Néanmoins, le niveau d'activité commerciale record enregistré par le secteur en 2021 (engendrant un surcroît d'activité de la sous-traitance en 2022) conjugué à des difficultés d'approvisionnement des matériaux dans un contexte de crise ukrainienne ont impacté les délais de construction. Ces derniers se sont allongés en moyenne de 2 mois, reportant ainsi une partie de la production sur 2023.

L'activité Promotion contribue pour 67,1 ME au chiffre d'affaires, soit une progression de +3,2% sur l'exercice. Cette activité a également subi un décalage de production important. Contrairement à l'activité construction de maisons, ce décalage provient essentiellement de l'allongement des délais administratifs (imposition des collectivités de plus en plus contraignantes pesant sur les délais d'obtention des permis, recours des tiers quasi systématiques, ...). Cette activité poursuit néanmoins son déploiement et demeure un axe de diversification important pour le Groupe.

L'Aménagement Foncier atteint un chiffre d'affaires de 39,8 ME, en hausse de +34,9% sur l'ensemble de l'exercice en ligne avec les attentes du Groupe.

La Rénovation B2C affiche également un bon rythme de croissance. Portée par les aides gouvernementales, l'évolution de la réglementation énergétique et le développement de son réseau, cette activité enregistre un chiffre d'affaires de 52,9 ME en progression de +8,2%. Grâce à un modèle bien maîtrisé et bénéficiant de délais d'exécution courts, cette activité a su gérer la hausse des coûts des matériaux dans ses prix de ventes et ainsi préserver au mieux ses marges.

La Rénovation B2B réalise comme attendu un chiffre d'affaires de 96,3 ME, en baisse de 27,3% sur un an. Pour rappel, face à une croissance trop forte et mal maîtrisée, cette activité est en restructuration depuis plusieurs mois. Dans ce contexte de forte réorganisation, une réévaluation prudente des estimations portant sur l'appréhension de la marge à terminaison des chantiers en cours ainsi que le niveau de provisionnement des risques pèseront fortement sur les résultats 2022 de cette activité. Les pertes constatées sur cette filiale au 1er semestre 2022 ont ainsi perduré sur la deuxième partie de l'année. La perte opérationnelle courante de cette activité estimée pour l'ensemble de l'exercice devrait être de l'ordre de 30 ME.

Au niveau consolidé, Hexaom estime que l'ensemble des autres activités bénéficiaires compensera la perte opérationnelle courante de l'activité Rénovation B2B permettant au résultat opérationnel courant consolidé d'être proche de l'équilibre. Le Groupe estime cependant que compte tenu du reliquat des anciens contrats à exécuter, un retour à la profitabilité n'est pas attendu avant l'exercice 2024. L'année 2023 restera déficitaire sur cette activité mais à un niveau très nettement inférieur à celui attendu en 2022.

En 2023, dans le segment de la construction de maisons, le groupe annonce disposer d'une bonne visibilité grâce à un embarqué de bon niveau et pense continuer à gagner des parts de marché tout en bénéficiant d'une hausse de ses marges en lien avec les relèvements de prix effectués en 2022 et la forte variabilité de ses charges.

Les prises de commandes 2022 de maisons s'inscrivent à 6.090 en volume, en retrait de 29% et représentent un chiffre d'affaires de 941,1 ME, en repli de 18,4% par rapport à l'an dernier. Tout au long de l'année, Hexaom rappelle avoir procédé à un ajustement de ses prix de ventes pour compenser à la fois la hausse des coûts de construction (matériaux et sous-traitance) et l'évolution des normes règlementaires (RE 2020). Le prix de vente moyen à fin décembre 2022 ressort ainsi à 154,5 KE HT contre 134,5 KE HT à la même date de 2021, soit une hausse de +14,9% sur un an.