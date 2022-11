Hexaom : les ajustements tarifaires devraient permettre à la marge de s'améliorer en 2023

(Boursier.com) — Hexaom a réalisé au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 216,6 ME, en hausse de +4,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Hormis la rénovation B2B, l'ensemble des métiers du groupe participe à cette croissance.

En cumulé sur 9 mois, le leader français de la construction de maisons individuelles affiche un chiffre d'affaires de 765,6 ME, en progression de 8,2%. Cette croissance de la production, réalisée à périmètre constant, se compare à une activité 2021 très élevée puisqu'elle avait atteint un plus haut historique. De plus, ce niveau d'activité s'inscrit dans un environnement complexe lié notamment à l'allongement des délais de construction lié aux difficultés d'approvisionnement et de disponibilité de la sous-traitance.

Toujours sur 9 mois, l'activité Construction de Maisons enregistre un chiffre d'affaires de 589 ME, en croissance de 11,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Malgré un allongement des délais de construction toujours aussi important, le 3ème trimestre affiche une bonne performance avec une activité en hausse de +14,3%.

L'activité Rénovation affiche un chiffre d'affaires 9 mois de 106,1 ME, en repli de 13,5% par rapport à l'an dernier. La rénovation B2B réalise un chiffre d'affaires de 68,7 ME contre 87,2 ME sur la même période de 2021, dans un contexte de restructuration de cette activité. La rénovation B2C maintient quant à elle un rythme de croissance avec une progression de son chiffre d'affaires de +6,2% à 37,6 ME.

L'activité Promotion contribue pour 43,6 ME au chiffre d'affaires de la période. Malgré une progression de +12,5%, cette activité est également pénalisée par le décalage de certains programmes.

Dans un marché difficile pour l'ensemble de la profession du bâtiment et marqué par une hausse des coûts de construction et un resserrement des conditions de financement (remontée des taux d'intérêt, taux d'usure bloquant, ...), le carnet de commandes Construction de Maisons fait preuve d'une bonne résistance avec un retrait de 15,2% en valeur à fin septembre face à un repli en nombre de 26,5%. Les prises de commandes s'établissent ainsi à 4.753 ventes, représentant un chiffre d'affaires de 726,5 ME.

La politique d'ajustement des prix de vente décidée par le Groupe et mise en place depuis plusieurs mois afin de préserver ses marges permet de compenser à la fois la hausse des coûts de construction (matériaux et sous-traitance) et l'évolution des normes règlementaires (RE 2020). Le prix de vente moyen sur septembre 2022 ressort ainsi à 156,9 KE HT contre 132,4 KE HT à la même période de 2021, soit une hausse de 18,5% sur un an. Pour mémoire, sur l'exercice 2019 le prix moyen de vente était de 120,4 KE HT. De plus, pour faire face au contexte de durcissement de l'accès au crédit, le Groupe a également mis en place un ensemble de solutions pour accompagner ses clients dans leur recherche de financement.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022, Hexaom confirme sa perspective de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires. En ce qui concerne ses résultats, le Groupe reste très vigilant sur le dénouement de ses marges sur chantiers en cours face aux hausses continues des coûts de construction. En revanche, les ajustements tarifaires appliqués depuis plusieurs mois devraient permettre à la marge de s'améliorer dès 2023. Concernant l'activité Rénovation B2B, les actions visant à redresser la filiale Atelier des Compagnons se poursuivent. Néanmoins, cette activité restera nettement déficitaire en 2022.