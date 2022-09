Hexaom : le titre accuse le coup, les annonces déçoivent le marché boursier

(Boursier.com) — Hexaom corrige de plus de 6% ce jeudi à 19,45 euros, alors que le premier semestre 2022 a été marqué par une forte tension sur les matériaux de construction tant sur leur disponibilité que sur leur coût... Si l'activité Construction de Maisons a pu en partie limiter les effets de ce contexte défavorable, l'activité Rénovation 'B2B' a, quant à elle, subi de plein fouet ces hausses tarifaires générant ainsi une perte opérationnelle significative sur le semestre.

Le résultat opérationnel courant de la période de la société s'établit à 7,6 ME soit une marge opérationnelle courante de 1,4%. Le résultat net ressort à l'équilibre. La trésorerie nette d'endettement ressort à 51,3 ME, en hausse de 39,7 ME par rapport au 30 juin 2021.

Du fait des excellentes performances commerciales enregistrées sur l'ensemble de l'exercice 2021 et d'un début d'exercice 2022 conforme aux prévisions, la production du groupe s'affichera en croissance sur l'ensemble de l'exercice 2022 pour ainsi dépasser 1 MdE de chiffre d'affaires...

Vigilance confirmée

Le groupe reste néanmoins vigilant au dénouement de ses marges sur chantiers en cours sur le deuxième semestre avant de pouvoir bénéficier des ajustements tarifaires appliqués depuis plusieurs mois pour faire face aux hausses continues des coûts de construction...

Portzamparc parle "d'une publication décevante en première approche", mais intégralement liée au ménage fait dans le 'BtoB'... "Nous dégradons 2022 (PZP ROC 28,2 ME vs 36,7ME ; nous étions bas de consensus) mais confirmons 2023 et 2024 (avec une marge 'BtoB' qui était attendue nulle). Le titre lui, reste dans les abysses de la valorisation (scénario dégradé EV/EBIT 2022 2,9x, EV/Sales 0,1x, PE 8,9x)" explique l'analyste qui confirme son opinion 'Acheter', mais avec un objectif ajusté ajusté à 35 euros, contre 38,5 euros auparavant.