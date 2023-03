Hexaom : le meilleur est-il à venir ?

(Boursier.com) — Hexaom recule de 3% ce jeudi à 17,50 euros, alors que le groupe rappelle que l'entité 'Rénovation B2B' fait face depuis plusieurs mois à des difficultés en partie liées à une croissance trop forte et mal maîtrisée de son activité.

De surcroît, le contexte de forte évolution des coûts de construction subi par l'ensemble du secteur a plus particulièrement impacté cette activité, qui n'a pas pu bénéficier d'amortisseurs tels que l'indexation permettant une révision des prix de vente embarqués.

Face à cette situation, Hexaom a mis en place un plan d'actions visant à renouer avec la rentabilité à moyen terme dans ce secteur. Ce plan d'actions porte sur un recentrage de son activité sur ses savoir-faire maîtrisés avec un niveau de production plus adapté. Il s'accompagne également d'un changement de management et de gouvernance, du renforcement des process de contrôle de gestion et du resserrement des procédures afin de sécuriser les marges.

Dans ce contexte, la perte réalisée sur l'exercice provient à la fois d'une réévaluation des estimations portant sur l'appréhension de la marge à terminaison des chantiers en cours mais également du niveau de provisionnement des risques.

Après prise en compte de l'ensemble de ces éléments, la perte opérationnelle courante liée à cette activité s'élève à 30 ME.

A la clôture de l'exercice, la société a également procédé à la dépréciation du goodwill résiduel associé à l'activité Rénovation B2B qui s'élevait au 31 décembre 2021 à 31,2 ME.

Et maintenant ?

Enfin, convaincu du potentiel de croissance à court et moyen terme du marché de la rénovation B2B, Hexaom, qui détient depuis le 1er janvier 2023 100% des titres de la filiale associée à cette activité, a procédé à une recapitalisation pour près de 26 ME.

Du fait de ces éléments exceptionnels, Hexaom enregistre des résultats déficitaires avec une perte opérationnelle qui s'inscrit à -28,7 ME sur l'exercice. Le résultat net est de -37,9 ME. Aucun dividende ne sera donc versé.

"Un exercice à oublier en 'BtoB', mais le 'news flow' négatif est à présent derrière nous" commente Portzamparc. "Toute correction du titre devrait selon nous être mise à profit, d'autant que la valorisation reste historiquement faible (EV/Sales 0,07x 2023, EV/EBIT 2,6x, PE 5,8x)" conclut l'analyste qui vise un cours de 34 euros en restant à l'achat sur le dossier.