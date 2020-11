Hexaom : le marché salue le rebond de l'activité

Hexaom : le marché salue le rebond de l'activité









Crédit photo © Hexaôm

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Hexaom gagne du terrain en bourse alors que le constructeur de maisons individuelles a, comme anticipé, connu un fort effet de rattrapage sur le troisième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de +15,3% à 211,5 ME. Ainsi, sur les neuf premiers mois de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires s'élève à 610,2 ME (+1,5%). Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires et une rentabilité sur ce second semestre 2020 en progression par rapport au premier semestre mais reste attentif à l'évolution du niveau des ouvertures de chantiers de l'activité Construction de Maisons Individuelles, encore fortement impactée par l'allongement des délais administratifs subi depuis le début de la crise sanitaire et de l'évolution du taux d'annulation qui pèseront certainement sur la production du 4ème trimestre 2020. Cet impact sera en partie compensé par une diminution des délais de construction.

Après cette année de transition, le groupe devrait significativement accélérer avec le milliard d'euros de chiffre d'affaires en ligne de mire, notamment grâce à la pertinence de son modèle diversifié, affirme Midcap Partners. Dans cette perspective, le courtier maintient son conseil 'achat' avec une cible ajustée de 41 à 39 euros. Les multiples de valorisation demeurent malgré tout attractif au vu des perspectives de croissance de la société.