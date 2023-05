Hexaom : le chiffre d'affaires trimestriel reste en croissance

(Boursier.com) — Le groupe Hexaom a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 278,6 ME, en progression de +6,9% (à périmètre constant) par rapport au premier trimestre 2022. L'activité Construction de Maisons maintient un niveau soutenu grâce à un embarqué élevé. Son chiffre d'affaires progresse ainsi de 9,8% et atteint 223,9 ME, en phase avec les prévisions du Groupe sur ce premier trimestre.

La Promotion immobilière enregistre un chiffre d'affaires de 11,4 ME contre 12,7 ME au 1er trimestre 2022. Cette activité est toujours impactée par un allongement des délais administratifs qui retarde la mise en chantiers de nouveaux programmes.

L'Aménagement Foncier bénéficie d'un bon niveau d'activité sur ce premier trimestre et réalise un chiffre d'affaires de 7,2 ME en hausse de 12,5% par rapport à l'an dernier. Le chiffre d'affaires de la Rénovation B2C s'établit à 13 ME, en légère hausse de 1,6% mais l'activité Rénovation B2B est en retrait de 6,5% à 23 ME.

Hexaom confirme être impacté un contexte de marché en forte baisse mais maintient sa politique rigoureuse de reconstitution de marge. Le prix de vente moyen sur les trois premiers mois de l'année s'établit à 166,1 KE HT contre 154,5 KE HT à fin décembre 2022. Le groupe précise que l'hyperinflation des coûts de construction semble ralentir, voire se stabiliser pour certains matériaux.

Dans cet environnement perturbé, les prises de commandes au 31 mars 2023 représentent un chiffre d'affaires de 174,5 ME, en repli de 24,7% en valeur (-32,8% en nombre, avec le marché). Hexaom prévoit toujours une croissance de sa production 2023 en Construction de Maisons malgré la décroissance des prises de commande amorcée depuis 2022.

Le développement des autres axes de diversification (Rénovation B2C, Promotion et Aménagement) se poursuit. La Rénovation B2C devrait notamment bénéficier des moyens mis en place et des tendances porteuses de ce marché. Le Groupe demeure au final confiant sur sa capacité à améliorer sa marge opérationnelle courante 2023.