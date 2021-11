Hexaôm lance son configurateur de maison

(Boursier.com) — Construire sa maison est le rêve d'une majorité de français, mais pouvoir concevoir ses propres plans, c'est ce que propose le Groupe Hexaôm en lançant son nouveau Concept Open. Il offre ainsi à ses futurs clients la possibilité de configurer eux-mêmes leur maison en ligne.

Le nouveau site Open leur permet de composer eux-mêmes leur future maison en sélectionnant leurs préférences parmi 102 plans et plus de 20.000 combinaisons. La conception de l'ensemble de ces nouveaux plans (de 70 à 115 m2 de 1, 2, à 5 chambres) a été réalisée par un architecte, "afin de répondre aux exigences d'aujourd'hui et de demain". L'architecture intérieure est optimisée, avec des espaces de vie ouverts, lumineux et harmonieux, des placards dans toutes les chambres, un garage et un cellier pour tous les modèles.

Avec ce nouveau concept, Open permet à ses clients de se projeter dans la maison qu'ils ont configurée à l'aide de visuels 3D haute définition de chaque pièce et d'une visite virtuelle immersive.

En outre, en collaboration avec ses partenaires fonciers, le site Open permet d'accéder à un large choix d'annonces de terrains constructibles à vendre pour réaliser son projet de construction.