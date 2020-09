Hexaom : la marge nette revient à 1%

(Boursier.com) — Hexaom enregistre sur le premier semestre un chiffre d'affaires de 398,7 ME, en repli limité de 4,6% par rapport à 2019.

A périmètre constant, l'activité est en retrait de 7%.

Le résultat opérationnel s'établit à 6,1 ME contre 10,4 ME l'an dernier.

Le résultat net du semestre ressort sur la période à 3,9 ME, soit une rentabilité nette de 1,0% contre 1,7% l'an dernier.

Au 30 juin 2020, la structure financière est solide avec des capitaux propres part du Groupe qui s'élèvent à 199,7 ME et une trésorerie nette de 48,6 ME.

Hexaom vise une croissance plus dynamique de sa production au second semestre. A cette croissance de la production s'ajoutera une amélioration de la rentabilité.

Le groupe reste confiant dans sa capacité à réaliser, avec un an de décalage, un chiffre d'affaires d'environ 1 MdE en 2021.