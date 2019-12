Hexaom grimpe après son acquisition

(Boursier.com) — Dans des volumes toujours limités, Hexaom grimpe de 1,2% à 33,85 euros en fin de matinée à Paris. Le constructeur de maisons individuelles a fait part de l'acquisition du Groupe Plaire. Acteur incontournable de l'immobilier Rochelais, la société intervient sur toute la région à travers un réseau de 4 agences et compte une trentaine de collaborateurs pour près de 30 ME de chiffres d'affaires et une rentabilité opérationnelle de 7%.

"Cette opération illustre la volonté du Groupe HEXAOM de poursuivre sa politique de développement en renforçant à la fois son maillage territorial et sa diversification vers des relais de croissance porteurs", a indiqué la société sans préciser le montant de la transaction. Portzamparc n'est pas surpris par la manoeuvre et vise un cours de 52 euros sur le dossier en restant à l'achat.