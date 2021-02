Hexaom grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Hexaom grimpe de 6,5% à 37,30 euros ce vendredi en Bourse de Paris. Sur l'année 2020, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 881,3 ME, en progression de 4,7% et de +2,1% à périmètre constant. Réalisée dans un contexte économique et sanitaire difficile, cette bonne performance témoigne tout autant de la résilience de l'activité construction de maisons que de la stratégie de diversification vers de nouveaux segments de l'activité immobilière.

Hexaom a confirmé que sa rentabilité sur le second semestre 2020 s'inscrira en progression par rapport aux six premiers mois de l'exercice.

Le bon niveau du carnet de commandes dans les activités construction de maisons et rénovation, la croissance de l'aménagement foncier et de la promotion augurent d'une production qui restera bien orientée en 2021, hors évolution significative des mesures imposées par la crise sanitaire pouvant entrainer un ralentissement de l'activité...

Portzamparc parle d'une "bonne publication" : "Le groupe poursuit son rythme de croissance organique et M&A. Nous projetons une marge d'EBIT 2020 à 3% (-20bp vs n-1) dont 3,5% pour la CMI et 'break even' sur la Promotion. Le titre reste value à 0,2x EV/Sales 2021 et 5,2x EV/EBIT 2021" explique l'analyste qui vise un cours de 43 euros en restant à l'achat sur le dossier.