Hexaom : en berne après les annonces

(Boursier.com) — Hexaom recule de 2% à 20,20 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 1,016 milliard d'euros, en progression de 5,4% à périmètre constant. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de 260,6 ME est en retrait de 2,4% par rapport à la même période de 2022.

La Construction de Maisons a maintenu un bon niveau de production. Le Groupe a bénéficié, notamment sur le premier semestre, d'un embarqué solide, fruit des prises de commandes réalisées en 2021 et 2022. Son chiffre d'affaires s'établit à 867,4 ME, en croissance de 7,1% par rapport à l'année dernière.

La Rénovation, dans un marché porteur mais pénalisé par un contexte inflationniste, enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 2,6% à 54,3 ME, tiré par le développement du réseau commercial.

Dans un marché en très fort ralentissement (-40% environ pour l'ensemble de l'année), la Promotion immobilière réalise un chiffre d'affaires en deçà des objectifs fixés par le Groupe mais tout de même en hausse de 1,9% à 69,1 ME.

Lourde chute

Pour la Construction de Maisons, les prises de commandes de l'exercice 2023 s'établissent à 559,4 ME, en repli de 40,6% en valeur et de 44,7% en nombre. Elles sont en phase avec un marché qui affiche une baisse de l'ordre de 44% sur l'année (source Markemetron). Hexaom précise que les coûts de construction tendent globalement à se stabiliser et que le prix de vente moyen, qui avait fortement augmenté ces deux dernières années, évolue modérément sur les derniers mois de l'exercice. Pour l'ensemble de l'année 2023, il s'établit à 166 KE HT.

Au 31 décembre 2023, dans la rénovation, les prises de commandes de l'activité intermédiée s'élèvent ainsi à 103,9 ME en croissance de 22,8% et celles de l'activité "Contractant général" à 39,7 ME. Le backlog de l'activité Promotion s'inscrit au 31 décembre 2023 à 140,9 ME et le stock potentiel à livrer représente un chiffre d'affaires de 349,9 ME, soit 1 644 logements.

Hexaom confirme une amélioration de sa rentabilité opérationnelle pour l'ensemble de l'exercice 2023 mais prévoit une décroissance de sa production de l'ordre de 25 à 30% en 2024.

"Nous maintenons notre scénario 2023 d'amélioration des marges (PZP marge EBIT 3,8% +360bp), chose aisée sans le 'BtoB'" commente Portzamparc qui précise "qu'évidemment l'année qui importe est 2024 pour laquelle nous maintenons également nos attentes avec une production CMI à -27% (CA 632,5 ME) pour une marge EBIT de 1,6% sur cette branche... Après un bon parcours boursier sur les derniers mois (+33% sur 6 mois), le titre nous paraît encore trop peu cher pour ce niveau de cycle (0,1x EV/Sales 2024 et 3,4x EV/EBIT)". De quoi viser un cours de 29 euros en restant à l'achat sur le dossier.