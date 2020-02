Hexaom : chiffre d'affaires 2019 en hausse de 4,6%

Hexaom : chiffre d'affaires 2019 en hausse de 4,6%









Crédit photo © Hexaôm

(Boursier.com) — Le leader français de la construction de maisons Hexaom a réalisé un chiffre d'affaires 2019 de 840,8 millions d'euros, en hausse de 4,6% par rapport à 2018 (+4,5% à périmètre constant). Chaque secteur d'activité contribue à cette performance, en particulier la rénovation dont le chiffre d'affaires progresse de 29,9% à 141,9 ME.

Au dernier trimestre, le groupe enregistre une progression de 7,8% de sa production qui atteint 239,4 ME. L'activité Construction de Maisons affiche un chiffre d'affaires de 186,4 ME, en augmentation de 0,6%. Sur ce trimestre, l'activité Rénovation, en hausse de 47,5%, bénéficie de la bonne dynamique du segment B2B qui réalise un chiffre d'affaires en croissance de 80%.

Hexaom a vendu l'an dernier 7.654 maisons, représentant un chiffre d'affaires de 924,2 ME. La croissance organique est de 6,9% en nombre et de 9% en valeur, par rapport à 2018. Les ventes du dernier trimestre se contractent de 3% en nombre mais restent stables en valeur.

Les ventes de l'activité Rénovation s'inscrivent en hausse de 34,9% à 210,7 ME. Elles contribuent à hauteur de 19% au carnet de commandes global. Le segment B2B affiche des prises de commandes cumulées au 31 décembre 2019 en progression de 52,5% à 162,6 ME. Sur l'ensemble de l'année, les ventes du segment BtoC s'inscrivent à 48,1 ME, en repli limité de 3% par rapport à 2018.

Hexaom confirme une Amélioration de la rentabilité sur le second semestre 2019, en particulier dans la Rénovation B2B, et aborde l'exercice 2020 avec confiance.

Le groupe PLAIRE, dont l'activité s'établit à 30 ME, contribuera pleinement au chiffre d'affaires à compter du 1er janvier 2020. Afin de compléter son maillage territorial dans le sud de la France, Hexaom a également acquis en ce début d'année la société TOITS DE FRANCE, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 35 ans. Cette société basée à Nîmes (30) et dont la direction reste confiée à son fondateur Monsieur Robert CRIADO et sa fille Stéphanie, réalise plus de 3 ME de chiffre d'affaires et dégage une rentabilité opérationnelle de l'ordre de 7%.

La société HIBANA, filiale de promotion immobilière qui sera contributive au chiffre d'affaires du Groupe à compter de l'exercice 2020, poursuit parfaitement son plan de développement et a lancé à ce jour la commercialisation de 4 programmes immobiliers et vise toujours à horizon 2023 une production de plus de 100 ME.