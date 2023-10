Hexaom bondit après les annonces !

(Boursier.com) — Hexaom grimpe de plus de 10% à 7,50 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé sur le premier semestre 2023 une bonne performance opérationnelle. Le chiffre d'affaires s'est élevé ainsi à 552 ME, en hausse de 10,3% à périmètre comparable et le résultat opérationnel progresse de 4,3% à 21,6 ME soit une marge opérationnelle de 3,9%. L'an dernier, elle se situait à 4,1%...

Quant au résultat net des activités poursuivies, il a atteint 15,4 ME au lieu de 15 ME l'an dernier à la même époque...

La structure financière est très saine. Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent au 30 juin 2023 à 195,3 ME et la trésorerie nette d'endettement ressort à 71,5 ME.

Pour l'année 2023, Hexaom confirme une croissance de son chiffre d'affaires annuel à périmètre d'activités comparable de l'ordre de 5 à 7% avec une rentabilité opérationnelle en amélioration.

En 2024, la société estime que les conditions de marché resteront difficiles, notamment sur le 1er trimestre, et confirme une décroissance de la production de l'ordre de 25 à 30%...

Portzamparc parle d'une "bonne publication" avec une maîtrise des marges embarquées confirmée. Le scénario 2024 de l'analyste est une décroissance de 20,2% à 811,6 ME pour un Ebit de 18,3 ME. De quoi rester à l'achat en visant un cours de 29 euros.