Hexaom : belle croissance au premier semestre

(Boursier.com) — Le groupe Hexaom a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires 2021 de 549,8 ME, en croissance organique de +10% par rapport à 2020. Cette croissance de la production se compare à un premier semestre 2021 qui avait atteint un niveau historique. " Elle démontre la capacité du groupe à faire face à l'allongement des délais d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment ", souligne Hexaom.

L'activité Construction de Maisons maintient un bon niveau de production et enregistre un chiffre d'affaires de 425,5 ME, en croissance de 10,2% par rapport au premier semestre de l'année dernière. L'activité Rénovation contribue pour 77 ME au chiffre d'affaires du Groupe, en repli de 5,1% par rapport à l'an dernier. La rénovation B2B réalise un chiffre d'affaires de 50,6 ME contre 56,9 ME sur la même période de 2021, conséquence de la décision prise par le Groupe l'an dernier de limiter la croissance de ce pôle afin d'orienter ses activités vers les métiers du B2C. La rénovation B2C confirme sa bonne dynamique avec une progression de son chiffre d'affaires de 9,5% à 26,4 ME. L'Aménagement foncier affiche une hausse de +171,2% de son chiffre d'affaires qui atteint 16 ME L'activité Promotion contribue pour 31,2 ME au chiffre d'affaires semestriel du Groupe, en progression de 16,9%.

Au 30 juin 2022, le carnet de commandes Construction de Maisons représentait un chiffre d'affaires de 514 ME, en retrait de 23,1% en nombre et de 10,8% en valeur. Grâce à la qualité de sa clientèle, et afin de préserver ses marges, Hexaom annonce avoir pu pratiquer depuis plusieurs mois des évolutions tarifaires régulières pour faire face à la fois à la hausse des coûts de construction (matériaux et sous-traitance) et à l'évolution des normes règlementaires (RE 2020). Le prix de vente moyen du semestre progresse à nouveau pour s'établir à 151,6 KE HT contre 130,6 KE HT à la même période de 2021.

Pour 2022, du fait des excellentes performances commerciales enregistrées sur l'ensemble de l'exercice 2021 et d'un début d'exercice 2022 conforme aux prévisions, Hexaom s'attend à une production une nouvelle fois en croissance avec un gain de parts de marché malgré un contexte d'allongement des délais de construction. Hexaom demeure toutefois très vigilant sur le maintien de ses marges dans un environnement conjoncturel toujours marqué par une hausse de l'inflation avec notamment des coûts de matériaux et de sous-traitance sous tension. Les mesures mises en place pour améliorer les marges de l'activité rénovation B2B ne permettent pas encore à cette filiale d'atteindre les objectifs fixés. Ses résultats seront nettement déficitaires sur le 1er semestre.