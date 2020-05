Hewlett Packard Enterprise va réduire ses effectifs

(Boursier.com) — Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé des revenus en déclin du fait de la crise sanitaire et économique, et fait état de plans de réduction d'effectifs. Les revenus du trimestre clos fin avril ont chuté de 16% en glissement annuel, à 6 milliards de dollars. Le groupe californien de San Jose fait moins bien que prévu, puisque le consensus se situait à 6,19 milliards. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 22 cents, contre un consensus de marché de 28 cents. Le groupe envisage un milliard de dollars d'économies d'ici la fin de l'exercice 2022. HPE entend notamment simplifier son portefeuille produits et sa chaîne d'approvisionnement, modifier le support client (...). Antonio Neri, directeur général du groupe, souligne la difficulté du trimestre, mais ne perçoit pas cette performance comme une indication de ses capacités. Le management espère une reprise séquentielle de l'activité.