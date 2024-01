Hewlett Packard Enterprise s'offre Juniper pour 14 milliards de dollars !

(Boursier.com) — Hewlett Packard Enterprise a confirmé le rachat du fabricant d'équipements de réseau Juniper Networks, petit rival de Cisco, pour environ 14 milliards de dollars, afin de renforcer ses offres d'intelligence artificielle. HPE, basé au Texas, est un fournisseur de services cloud destiné à des clients allant des petites entreprises aux grandes entreprises et aux gouvernements. HPE est aussi une émanation de l'entreprise technologique emblématique fondée en 1939 par William Hewlett et David Packard, Hewlett-Packard... Le groupe presque centenaire entend donc se donner un coup de jeune en développant ses offres IA et en surfant sur la vague actuelle...

Hewlett Packard Enterprise va racheter Juniper Networks pour 14 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en cash. HPE offre 40$ par action Juniper, soit une prime de plus de 32% par rapport à la clôture du titre lundi, avant les premières rumeurs du "deal". HPE entend ainsi exploiter les offres de Juniper telles que la sécurité réseau et les opérations de réseau d'entreprise basées sur l'IA. L'accord devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice ajusté et le flux de trésorerie disponible de HPE au cours de la première année suivant la finalisation du rapprochement. La transaction serait financée par des engagements de 14 milliards de dollars sous forme de prêts à terme et devrait être finalisée fin 2024 ou début 2025, sous réserve des approbations réglementaires.